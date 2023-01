ASUS anunció una amplia gama de productos exclusivos centrados en el rendimiento durante el evento de lanzamiento virtual For Those Who Dare: Maxed Out, el evento virtual de lanzamiento de CES 2023.

Durante el evento, ROG presentó varios productos en primicia, incluyendo laptops potentes con procesadores y gráficos de última generación. Esta amplia gama de innovaciones incluye los ROG Strix SCAR y Strix G; así como la nueva ROG Strix SCAR 18 (G834).

ROG Strix SCAR 18 (G834) está diseñada pensando en los entusiastas de los eSports. Se trata de una laptop con componentes de primer nivel y es la primera laptop de ROG que incorpora una pantalla Nebula Display de 18 pulgadas con una resolución QHD de 240 Hz. ROG Strix SCAR también está disponible en modelos de 16 o 17 pulgadas. Los modelos de 16 y 18 pulgadas están equipados con procesadores Intel Core i9-13980HX de 13ª generación con 24 núcleos y 32 hilos.

Por otro lado, la ROG Strix SCAR 17 viene con hasta un procesador AMD Ryzen 9 Zen 4, mientras que ROG Strix SCAR 16 ofrece una portabilidad increíble con una pantalla Mini LED QHD 240 Hz Nebula HDR Display de 16 pulgadas, para unos efectos visuales impresionantes.

Todos los modelos Strix vienen equipados con hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 para laptops con Advanced Optimus, y están diseñados para juegos de alto refresco. Los jugadores pueden experimentar una potencia increíble y un rendimiento máximo con Conductonaut extreme liquid metal en la CPU, tecnología Tri-Fan, ventilaciones full-surround y refrigeración inteligente para obtener el mejor rendimiento incluso con cargas de trabajo intensas.

Están equipados con sonido envolvente virtual Dolby Atmos, cancelación de ruido AI bidireccional que filtra el ruido de fondo tanto en las comunicaciones entrantes como salientes, para que la voz de todos llegue alta y clara.

Además, vienen con una batería de 64 Wh o 90 Wh, más carga Type-C de 100 W para un uso sobre la marcha. La conexión WiFi 6E y el puerto Ethernet proporcionan una conexión de red de vanguardia para reducir al mínimo los retrasos tanto en redes cableadas como inalámbricas compatibles. Los precios de las nuevas laptops se darán a conocer en las próximas semanas.