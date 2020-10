HP ha lanzado una nueva versión de su línea de portátiles Spectre x360. Se trata de la HP Spectre x360 14 que ofrece un diseño interesante con un panel de 14 pulgadas con marcos compactos y cuenta con la serie de procesador Intel Core Spectre y ENVY de 11a generación.

La pantalla tiene una relación de aspecto de 3:2 que proporciona un 20 por ciento más de espacio de visualización vertical que una relación de 16:9. Además, incluye una relación de pantalla-cuerpo del 90,33 por ciento y una calibración de color del 100 por ciento. La tecnología es OLED, por lo que ofrece una relación de contraste de 1.000.000:1 y una gama de colores de ancho del 100% DCI-P3.

Según la compañía, este portátil dispone de un teclado todo en uno, con un botón de encendido, un nuevo botón de obturador de cámara, HP Command Center, un micrófono de silencio, así como un lector de huellas digitales. Cuenta con Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 y promete una duración de batería de hasta 17 horas.

Internamente, el hardware está impulsado por el procesador Intel Core de 11a generación que ofrece mejora de rendimiento del 34 por ciento y un 79 por ciento de mejoras de rendimiento con gráficos Intel Iris Xe.

Se espera que la nueva HP Spectre x360 14 esté disponible este mes a través de la tienda en línea del fabricante por un precio de 1,199 dólares. No obstante, es probable que también se ponga a la venta por el mismo precio en cadenas como Best Buy. Por el momento no hay información sobre su disponibilidad en otros mercados.

Con información de HP