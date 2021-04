Hoy se han hecho oficiales los lanzamientos de los dos nuevos y rediseñados integrantes de la línea de computadoras portátiles de Samsung, presentadas durante el Galaxy Unpacked, la Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360 más una versión para gamers llamada Galaxy Odyssey.

Todos estos modelos se inspiran en su exitosa serie de smartphones en cuanto diseño, portabilidad y rendimiento, rediseñando varios de los aspectos como grosor en materiales, componentes, mejor pantalla, procesador y hasta el mismo puerto. Como es de esperar, es totalmente compatible con varios de las mismas apps que están en los Galaxy y que se integran en Windows, gracias a su alianza con Microsoft e Inte.

Son 100% compatible con otros productos de la serie Galaxy y también con el resto del ecosistema IoT, para asegurar el desempeño y la portabilidad. De esta forma se ofrece no solo nuevas características y programas sino formas de permanecer conectados, ya sea con fines de productividad, creatividad o entretenimiento. Ejemplo de esto es la función “Second screen”, que con apoyo de la Galaxy Tab, se convierte en una herramienta de apoyo para aumentar la productividad con el modo de duplicar y extender. Con Link to Windows y Microsoft your Phone ahora en la tableta se puede acceder a llamadas, notificaciones fotos, mensajes y apps.

Samsung se basó en las necesidades y rutinas de los usuarios de dispositivos móviles buscando llevarles el uso intuitivo, fácil y fluido en el formato laptop. Es por esto que ahora sincronizar contenido y dispositivos es más fácil con Smart Switch y Easy Bluetooth connection y la app Samsung Notes también también es compatible entre dispositivos.

Finalmente y gracias a la integración con SmartThings, la app permite controlar todos los dispositivos inteligentes y localizarlos además con SmartThings Find.

Los dos modelos usan pantalla AMOLED por primera vez, lo que hace que ahora todos los productos de la marca lo incluyan y no solo las tabletas y obviamente los smartphones. Los dos modelos emplean el chip Intel 11 con gráficos Intel iris y está verificado para la plataforma EVO. Gracias al administrador de desempeño inteligente, el equipo se adapta a la posición, medio ambiente y sistema, modula el ruido del ventilador (el cual es más delgado y pequeño), así como la temperatura y uso de la batería así como de la energía.

Cuenta con certificado SGS de cuidado ocular para emitir menos lu azul y con su máquina de color inteligente, se ajusta de forma automática, dependiendo de la tarea y de las condiciones de luz. Ofrece DCI-P3. En cuanto a audio, son compatibles con Dolby Atmos y los sonidos provienen de bocinas AKG.

El teclado también se ha reinventado, ya que ahora cuenta con un mecanismo de tipo tijera, para incrementar la velocidad y comodidad con tan solo una distancia de 1mm. Incluso el touchpad se vió beneficiado ya que creció un 23% al reubicarse el teclado.

En funciones se agregó Quick Share para compartir rápidamente contenidos entre productos Samsung y otros además de Quick Search, que busca documento con solo agregar palabras clave. Tal vez una de las más útiles es Studio Mode, la cual permite en videoconferencias cambiar la forma en cómo se visualizan e incluso la apariencia con su herramienta de edición. Cuenta con cancelación de ruido, con ayuda de sus dos micrófonos, para evitar ruidos externos. También posee herramienta de grabación y Studio Plus para hacer grabaciones y ediciones.

Galaxy Book Pro

Viene en dos tamaños, el de 13 pulgadas. Pesa 870 gramos con un ancho de 11.2 mm. A pesar de su delgadez está hecho de aluminio de grado militar de la serie 6000. Posee versión en LTE y 5G (donde aplique), a diferencia de la versión de 15.6 pulgadas. Cuenta con WiFi 6 en todos los modelos compatibles con carga rápida a 65W por medio de un adaptador de tipo USB-C.

El modelo de 13 pulgadas mide 304.4 x 199.8 x 11.2 mm, con peso de 0.88 en versión LTe y 0.87 con WiFi. Incluye Windows 10 Home/Pro. La pantalla es AMOLED FHD, con procesador Intel 11 (i3/i5//i7), gráficos Iris X (i5/i7) y UHD (i3). En conectividad además de LTe y wiFi 6 ready incluye 802.11 ax 2×2, Bluetooth v5.1. Posee memoria de 8GB, 16GB o 32GB en RAM y almacenamiento de 1TB. Viene con batería a 63W y adaptador de 65W con carga rápida, cámara a 720p, lector de huella en teclas de encendido y puerto Thunderbolt 4 (1), USB Tipo C (1), USB 3.2 (1) jack de 3.5pi, MicroSD y nano SIM.

En el modelo de 15 pulgadas mide 355.4 x 225.8 x 13.3mm con peso de 1.15 kg pero en los gráficos incorpora NVIDIA GeForce MX450. La batería es de 68Wh. en los puertos agrega HDMI pero no incluye nano SIM.

Galaxy Book Pro 360

La principal diferencia radica en su engranaje que como su nombre indica, le permite girar hasta 360 grados además de ser la única que viene con S Pen. Esta pluma se ha mejorado, siendo 2.5 veces más gruesa para facilitar la escritura y dibujo y viene con Clip Studio Paint para personalizar el estilo de la pluma o crear skechers con PENUP.

También existen dos modelos, uno de 13 pulgadas y otro de 15. Prácticamente poseen las mismas características que el modelo Book Pro, pero en el caso del más pequeño, este mide 302.5 x 202.0 x 11.5 mm, pesa 1.04 en versión wifi y 1.10 (5G). Posee memoria de 8GB y 16GB, con batería de 63 Wh, puertos Thunderbolt 4 (1), USB Type-C (2), 3.5pi Headphone/Mic, MicroSD y nano SIM. La diferencia con el modelo de 15 pulgadas es el peso de 1.39 kg, medidas de 354.85 x 227.97 x 11.9 mm, no posee 5G, la batería es de 68 Wh ni nanoSIM.

Galaxy Odyssey

La Galaxy Odyssey. el modelo para gamers, es el más grande que los modelos lanzados, ya que mide 356.6×229.1×17.7mm, posee el procesador NIVIDA GeForce RTX 3050Ti Max-Q o RTX 3050 Max-Q , permite expandir us memoria ys, posee mas puertos como microSD, HP/mic, RJ45, USB 3.2, de seguridad, USB ripo C, HDMI, pesa 1.85 gramos. lap antalla es de 15.6 pulgadas TFT LCD FHD, en color negro, com batería de 83Wh, adaptador a 135W tipo USB C.

Galaxy Book

Aunque este modelo no se mencionó, para destacar a los pro, Samsung también tiene un modelo menos sofitiscado para los usuarios que no buscan grandes características, que seguramente será más accesible en precio. Entre sus características están peso de 1.59, medida de 356.6×229.1×15.4, pantalla de 15.6 pulgadas TFT LCD FHD, procesador Intel 11 con procesador Pentium Gold o Celeron, gráficos Iris X (i5/i7), UHD (i3/Celeron/Premium), Nvidia GeForce MX450. En conectividad posee LTe, WiFi 6, Bt 5.1, 902.11 ax 2×2, color plata o azul, memoria de 4GB 8GB p 16 GB hasta 1TB de almacenamiento, batería de 54W, con adaptador a 65W de tipo USB C, puertos USB Tipo C. USB 3.2, HDMI, microSD, nano SIM y jack de 3.5 mm.

Precio y disponibilidad

La Galaxy Book Pro estará disponible en color azul, plata y oro rosa a un precio de $999 USD en 13” y con LTE a $1,099 USD. En 15.6 pulgadas desde $1,099 USD. La Book Pro 360 en azul marino, plata y bronce a un precio de ya en preventa de 13.3 pulgadas desde 1.199 USD (WiFi) y desde $1,299 USD con 5G. La Galaxy Book Odyssey de 15.6 pulgadas en agosto llegará a mercados seleccionados con un precio inicial de $1,399 USD. Estos equipos ahora cuenta con Samsung Care+ por si se desea extender la garantía.