Apple apostaría por un MacBook barato con el chip del iPhone 16 Pro

Apple está desarrollando un nuevo modelo de MacBook que no formará parte de las líneas Air ni Pro, sino que será una opción económica para captar más usuarios.

Este equipo, con pantalla de 12.9 pulgadas, se distinguirá por integrar el chip A18 Pro, el mismo que llevan los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, marcando un cambio en la estrategia de procesadores para sus portátiles.

Precio y disponibilidad

Según reportes de fuentes confiables, el precio del nuevo MacBook de entrada podría comenzar en $699 dólares, con una versión especial para estudiantes a $599 dólares, lo que lo posiciona como el MacBook más asequible en la historia de Apple.

Se espera que la producción masiva inicie para el tercer trimestre o finales de 2025, con un posible lanzamiento oficial en los primeros meses de 2026.

Este movimiento busca competir en un segmento más accesible del mercado, atraído especialmente a estudiantes y usuarios que buscan una laptop Apple sin gastar tanto.

Características técnicas destacadas

El procesador A18 Pro del nuevo MacBook es una poderosa unidad con núcleos de alto rendimiento y eficiencia, que sorprendentemente cuenta con un desempeño en algunos aspectos superior al de procesadores Intel Core i9 de escritorio.

Aunque es un chip originalmente diseñado para smartphones, su arquitectura ARM y la optimización de macOS permitirán un rendimiento fluido y adecuado para aplicaciones cotidianas y tareas multitarea.

Este modelo contará con una pantalla de 12.9 pulgadas, más pequeña que el MacBook Air actual de 13.6 pulgadas.

Es probable que Apple realice algunos recortes en especificaciones como brillo o gama de color para mantener el precio bajo, además de limitar la memoria RAM y almacenamiento para diferenciarlo de sus modelos más caros.

Relación con otros MacBooks actuales

Actualmente, el MacBook Air con chip M1 (lanzado en 2020) es el modelo más accesible en mercados como México y Latinoamérica, con un precio promedio cercano a los $14,000 pesos aproximadamente.

Aunque este MacBook Air mantiene un buen rendimiento con sus 8GB de RAM y 256GB SSD, el nuevo MacBook con chip A18 Pro promete ser aún más económico y con características de inteligencia artificial avanzadas gracias al soporte del chip, lo que ofrecerá nuevas experiencias y funcionalidades.

El lanzamiento de este nuevo MacBook podría ampliar la base de usuarios macOS, reforzar la presencia de Apple en el segmento estudiantil y competir en un mercado donde la relación precio-rendimiento es clave.

Fuente: TomsHardware