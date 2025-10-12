Apple lanzará la MacBook Pro M5 base este octubre y las versiones Pro en 2026

Apple está a punto de sacudir el mercado de laptops, el chip M5 ya dejó de ser un rumor y ahora todo apunta a que la MacBook Pro con este procesador llegará mucho antes de lo que muchos esperaban.​

Pero hay un giro interesante en esta historia. Mientras que el modelo base con chip M5 podría estar disponible en cuestión de semanas, las versiones más potentes (M5 Pro y M5 Max) tendrán que esperar hasta principios de 2026.​

El código no miente

Las pistas vienen directamente del código de macOS Tahoe, la próxima versión del sistema operativo de Apple.

Ahí apareció registrada una Mac con el identificador J704, y todo indica que se trata de la MacBook Pro con M5. Para poner esto en perspectiva, el modelo actual con M4 lleva el identificador J604.​

Personas familiarizadas con el desarrollo de macOS Tahoe confirmaron a AppleInsider que Apple está probando este equipo con la versión 26.0.2 del sistema, una variante enfocada específicamente en hardware, la pieza del rompecabezas encaja perfectamente.​

Las versiones Pro y Max llegarán después

Aquí es donde la historia se pone más interesante. Los modelos de 14 y 16 pulgadas con chips M5 Pro y M5 Max no llegarán al mismo tiempo, según el código filtrado, estos equipos vendrán preinstalados con macOS Tahoe 26.3, una versión que se lanza en enero.​

Los identificadores de estas máquinas más potentes son J714 y J716, y todo sugiere que su lanzamiento se postergó para principios de 2026.

Esto explicaría por qué el inventario de la MacBook Pro M4 base está disminuyendo en las tiendas, mientras que los modelos de gama alta siguen disponibles sin problemas.​

¿Por qué el retraso?

Esta estrategia escalonada no es nueva para Apple. Ya lo hizo con las generaciones M1 y M2, en noviembre de 2020 actualizó la MacBook Pro de 13 pulgadas con el chip M1, pero las versiones de 14 y 16 pulgadas con M1 Pro y M1 Max no llegaron sino hasta octubre de 2021.​

El YouTuber Vadim Yuryev sugiere que el retraso podría estar relacionado con un cambio en el diseño del chip, con bloques separados de CPU y GPU que permitirían a los usuarios configurar el número de núcleos según sus necesidades.

Otra teoría apunta a que Apple está adoptando el empaquetado SoIC-MH de TSMC para los chips M5 Pro y M5 Max, lo cual requiere más tiempo de desarrollo.​

Lo que sabemos del M5

Gracias al polémico unboxing filtrado del iPad Pro con M5 por parte del YouTuber ruso Wylsacom, ya conocemos algunos detalles del nuevo chip. Los benchmarks mostraron mejoras del 10 al 15 por ciento en rendimiento de CPU respecto al M4, y un salto impresionante del 33 por ciento en rendimiento gráfico.​

El M5 mantiene una configuración de 9 núcleos de CPU, pero aumenta la memoria caché L2 de 4MB a 6MB. Sin embargo, no está claro si la MacBook Pro base conservará esta configuración o si Apple optará por 10 núcleos de CPU y 10 de GPU, como lo hizo con el modelo M4.​

Las señales del lanzamiento inminente no solo vienen del código. Los documentos presentados ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos revelaron la existencia de un nuevo modelo de MacBook Pro.

Además, el stock del modelo M4 base está disminuyendo notoriamente, algo que siempre sucede cuando Apple se prepara para renovar su catálogo.​

Todavía no queda claro si Apple organizará un evento especial en octubre o si simplemente enviará comunicados de prensa con videos cortos, como ha hecho en ocasiones anteriores. Lo que sí parece seguro es que la MacBook Pro M5 base llegará antes de que termine 2025.​