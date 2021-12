Una nueva tableta está a punto de llegar al mercado, pero no es cualquier tablet, se trata de la más potente hasta el momento de la marca ASUS, la cual lleva por nombre ROG Flow Z13. Desde noviembre se viene filtrando información sobre una tableta sucesora de la ROG Flow X13, la cual llegará con muchas novedades siendo su hardware uno de los apartados más interesantes.

ASUS es quien finalmente ha confirmado la existencia de este dispositivo a tal grado que, mediante Twitter, reveló la fecha de lanzamiento oficial de la ROG Flow Z13. Según el comunicado, la tableta se lanzará el 4 de enero de 2022 y saldrá a la venta en China, pero posteriormente se venderá en otros mercados del continente asiático.

The world’s most powerful gaming tablet is coming to #CES2022.

Full reveal at the #CES2022ROG virtual launch event, January 4, 11AM PST.

— ROG Global (@ASUS_ROG) December 30, 2021