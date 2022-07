No más productos LGBTQ+ en Amazon

De acuerdo con un reporte publicado por el The New York Times, Amazon ha tomado la decisión de dejar de vender productos relacionados con la comunidad LGBTQ+, por lo que los clientes ya no podrán adquirir y ni encontrar nada que tenga que ver con este movimiento.

Los usuarios de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos ya no encontrarán listados productos LGBTQ+ en el sitio web, pero no es porque el gigante del comercio electrónico lo decidiera por su cuenta, sino por presión del propio gobierno.

El gobierno emiratí ha exigido que se retiren todo tipo de productos asociados con personas LGBTQ+ e incluso amenazó a la compañía con penalizaciones fuertes si no cumple este llamado antes del viernes 1 de julio.

Amazon ha hecho caso a la advertencia del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, por lo que el gigante estadounidense ha retirado los productos individuales y ha restringido los resultados de búsqueda para más de 150 palabras clave.

Es importante mencionar que el gobierno emiratí criminaliza las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo, y hay castigos severos que incluyen la carcel y la pena de muerte. Algunas de las las palabras que Amazon ha restringido son las siguientes: