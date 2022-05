Amazon continúa trabajando en la apertura de nuevas tiendas físicas dentro de Estados Unidos. Si bien ya vimos cómo le fue con las tiendas de “conveniencia” con Amazon Go, así como en el rubro de los supermercados con Whole Foods y Amazon Fresh, ahora va a competir con las grandes cadenas de ropa, y su oferta ha sido bautizada como Amazon Style.

El gigante del comercio electrónico abre su primera tienda física de ropa en Los Ángeles, dentro del centro comercial At Brand. Este establecimiento venderá ropa de marca de prestigio como Levi ‘s, Tommy Hilfiger, Champion, entre otros. Es importante mencionar que estas tiendas no contarán con la tecnología Just Walk Out, la cual permite pagar automáticamente sin tener que pasar a caja, aquí serás atendido por personal de carne y hueso.

Una de las ventajas que ofrecerá Amazon Style es que los clientes podrán elegir artículos de ropa a través de la aplicación dedicada y en el sitio web, y solicitar que se los entreguen en la tienda, pero antes podrás medirte la ropa y probarla, es decir, es algo así como apartar tu prenda, pero si no te agrada tendrás la amplia posibilidad de dejarla en tienda y no comprarla.

Los vestidores de esta tienda están equipados con una pantalla táctil que permitirá comunicar con los trabajadores, ya sea para pedir otras prendas u otras tallas e incluso servirá para dejar comentarios de la atención y de la tienda en general.

En cuanto a los métodos de pago, la empresa aceptará los métodos tradicionales como tarjetas de crédito y débito, pero también se ofrecerá al cliente la posibilidad de usar su cuenta de Amazon. Amazon Style no es una tienda automatizada, por lo que tendrá un horario de apertura y cierre, su horario comercial será de domingo a jueves de 10:00 a 21:00, mientras que viernes y sábado el cierre será a las 22:00 horas.

Esta es otra parte del negocio de Amazon que luce interesante, sobre todo cuando compite con las grandes cadenas de tiendas de ropa que hay dentro de los Estados Unidos. Hasta el momento no hay información sí se abrirán tiendas en otros países.