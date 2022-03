Ninguna institución bancaria es perfecta, pero lo bueno es que, si podemos conocer aquellos que ofrecen el peor servicio, ya sea en atención al cliente, funciones o banca digital. Afortunadamente esta información la podemos encontrar de primera mano gracias a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La Condusef dio a conocer la lista de las instituciones bancarias que tuvieron más reclamos por parte de los clientes a lo largo del año 2021. Entre las principales quejas se encuentran los cargos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas y consumo no reconocido.

Bancos con más quejas en México, según Condusef

BBVA

Banorte

Santander

Citibanamex

Banco Mercantil del Norte

Scotiabank

HSBC

BanCoppel

Banco Azteca

Banco Inbursa

Los 10 bancos que aparecen en la lista anterior tienen en total 147.714 reclamaciones, que equivale al 94.7 por ciento del sector bancario. La dependencia también reveló los bancos que han obtenido un mayor porcentaje de resolución de estas quejas a favor de los usuarios, donde destaca Citibanamex, Banco Inbursa, BBVA y BanCoppel.