No, el scooter de Tesla no existe y quizás nunca vea la luz, pero en su lugar se está desarrollando ‘bo’, un scooter eléctrico que se inspira totalmente en Tesla, con diseño minimalista y acabados futuristas.

Este patinete eléctrico está siendo desarrollado por la marca británica Bo Mobility y tiende a ser un producto completamente premium, ya que tiene un chasis de aluminio denominado “Monocurve”, lo han llamado así por la perfecta curva que forma entre su plataforma y el manubrio.

Su construcción es unibody, por lo que ofrece mayor uniformidad y resistencia. El scooter eléctrico ‘bo’ está inspirado en Tesla, en aquellos autos elegantes y minimalistas, pero también en VanMoof, las atractivas bicicletas eléctricas holandesas.

Bo está equipado con un motor de 500W que ofrece una velocidad máxima de 39 km/h, su peso es de 18 kilogramos, sus llantas son de 10 pulgadas e incluye un sistema de iluminación tipo halo. Sin embargo, este dispositivo no es del todo transportable, ya que no cuenta con ningún sistema de plegado, por lo que no se podrá guardar en la cajuela del auto fácilmente.

En cuanto a la autonomía, el patinete de Bo Mobility promete alcanzar hasta 50 kilómetros, mientras que el tiempo de carga es de 3 horas. Incluye GPS, envío de notificaciones, actualizaciones de software vía OTA y clasificación IP65, por lo que es resistente al agua.

El ‘bo’ ya está disponible para su reserva a un precio de 1,995 libras esterlinas (2,400 dólares), pero tendrás que esperar antes de poder usarlo debido a que las primeras entregas se harán a partir de junio de 2023.