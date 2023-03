Carl Pei confirma nuevo Nothing Phone #MWC23

Carl Pei estuvo en el Mobile World Congress 2023, sino lo conoces, él es el cofundador de OnePlus y está impulsando la marca Nothing.

Próximo Nothing con Snapdragon Series 8

A pesar de que no se esperaban noticias sobre Nothing, Carl Pei dio a conocer en una entrevista que el próximo Nothing Phone estará equipado con un Snapdragon Series 8 sin ahondar más en el tema.

El Nothing Phone es un equipo fuera de lo común, con un hardware sólido, un software genial y cámaras que cada vez son mejores.

Si algo podemos destacar de este equipo es el diseño, algo que algunos fabricantes han comenzado a copiar, como bien lo hemos visto en algunos OnePlus con luces en la parte trasera.

Precio de gama alta, procesador gama media…

Pero lo que sí decepcionó a algunos fue el procesador que eligieron, el Snapdragon 778+, que es más que suficiente con un buen software, pero lo pone directamente en la categoría de gama media.

Otra de las cuestiones que desterró al Nothing de la lista de ventas fue el precio de salida, ya que se estaba comparando en precio con equipos de gama alta de otras compañías, lo que no terminó de enamorar al mercado.

Considerando la actualización que tienen pensada en cuanto a procesador, podemos decir que el próximo Nothing Phone estará compitiendo en el segmento de la gama alta.

Quizás opten por un Snapdragon 8 Gen 2, lo que haría que el precio se disparase, o tal vez apuesten por un Snapdragon 8+ Gen 1, que todavía se encuentra en teléfonos recién anunciados como el realme GT3.

Carl Pei no ha dicho nada más sobre el nuevo teléfono aparte de que se centrarán mucho más en el software.

Como pudimos ver en el Moble World Congress se presentaron algunas nuevas opciones en cuanto a teléfonos plegables, al cuestionar a Carl Pei sobre un modelo de Nothing plegable su respuesta fue un rotundo: “No”