El mundo digital es un término que se está expandiendo en todo el mundo en base a la evolución que estamos viviendo dentro de la tecnología actual. Es importante saber que es algo que está relacionado e interconectado por dispositivos o sistemas digitales, ya sea entre personas o personas con objetos. Sin embargo, el campo de la tecnología abarca muchas áreas y una de las más importantes es sin duda la de los desarrolladores web, los cuales juegan un papel muy importante en la industria.

Los web developers, como también se les llama, tienden a aprovechar muchas oportunidades para avanzar y crecer profesionalmente, ya que toda empresa de desarrollo de software necesita siempre de un desarrollador web, compañías de gran renombre, como Facebook, Google, Apple, etc, así como otras que son importantes en el mundo, pero que no son tan conocidas y populares, pero que cualquiera de ellas requiere de un desarrollador para poder seguir ofreciendo sus soluciones a millones de personas en todo el mundo.

¿Qué hace un desarrollador web?

Si estás interesado en el tema y quieres saber cómo convertirse en un desarrollador web para aprovechar las bondades que ofrece esta carrera, así como las ofertas laborales, en este artículo te vamos a desgranar todas tus dudas. No obstante, antes de ello debes saber que un desarrollador web es el que crea, diseña y lleva a cabo un profundo mantenimiento a páginas web, pero también a aplicaciones web, por lo que su nicho de mercado está principalmente en sitios de internet que necesitan de su servicio para que funcionen perfectamente.

Estos profesionales escriben el código haciendo uso de diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo HTML, XML, PHP o JavaScript. Una de las ventajas de los desarrolladores web es que no necesariamente deben trabajar directamente para una empresa, ya que muchas veces hay opciones para ser freelance, que trabajan por cuenta propia, pero esto requiere de mayores conocimientos en áreas de administración y otros aspectos, es por eso que muchas personas optan por estar en una de las mejores empresas.

Los desarrolladores también diseñan nuevas aplicaciones, ya que crean la arquitectura de las aplicaciones o sitios web de internet, se ayudan de audio, video e integran gráficos. De igual manera están a cargo para solucionar problemas en la ejecución de sitios web o aplicaciones, como por ejemplo, si una página web sufre de una caída del servidor donde está alojada la página, ellos se encargan de que vuelva a funcionar con normalidad. Entre sus labores está diseñar nuevos sitios, detectar errores de funcionamiento, revisar el código de la web, implementar actualizaciones, entre muchas otras cosas más.

¿Cómo ser desarrollador web?

Un desarrollador web debe cumplir con requisitos y conocimientos específicos que solo los profesionales que llevan años pueden cumplir, pero también hay oportunidades para los egresados. Si quieres estudiar y graduarse de esta carrera primero tienes que tener conocimientos avanzados en computación y en sistemas informáticos, de lo contrario no podrás seguir ampliando tus conocimientos, ya que lo anterior es la base para aplicar el desarrollo web.

Un aspirante a desarrollador web primero debe completar una educación para desarrollar habilidades básicas de programación, ya lo dijimos anteriormente, tendrás que tener conocimientos en sistemas informáticos y diseño web, que posteriormente se sumarán otras responsabilidades a aprender, como a detectar errores y de donde provienen, así como saber varios lenguajes de programación, escribir código, detectar errores en código, saber gestionar datos y tener capacidad de de trabajar de manera independiente, pero también en equipo.

Es importante señalar que no es necesario tener un título profesional en informática para convertirse en desarrollador web, pero si que debes aprender algunas habilidades de programación, esto es indispensable para desarrollar tu talento. Asimismo, deberás comprender algunos marcos y como diseñar, además del conocimiento de decodificación que se requiere para poder crear páginas web, mantenerlas actualizadas, seguras y estables en internet.

Existen dos términos muy usados en esta carrera, el primero son los desarrolladores Front-End, que usan lenguajes de programación como HTML, CSS y JavaScript, esto para construir el exterior de un sitio web o aplicación, es el diseño que se presenta al usuario final, es como el diseñador que le da vida, colores y se encargar que luzca bien en la web. Por el otro lado está el desarrollador Back-End, que debe aprender lenguajes de programación como Python y Ruby, que es para integrar lo que sucede en el front-end del sitio web, es toda la producción que hay detrás del telón, lo que los usuarios no ven.

Por último se encuentran los desarrolladores Full-Stack, que tienen conocimientos de ambos mundos, saben tanto de front-end como back-end para ofrecer soluciones completas a los clientes. Es por ello que si quieres ser un desarrollador web deberás aprender lenguajes como HTML, que es lo básico para adentrarse en este mundo, así como CSS, JavaScript, Python, Ruby, etc. Así que esto ya es decisión de cada desarrollador, de qué servicios quiere ofrecer, si le gusta más del lado creativo y diseñador o del que quiere estar atento a los errores que suelen ocurrir en los sitios web o aplicaciones.

¿Necesito un título profesional para ser desarrollador web?

Técnicamente no se necesita de un título profesional para ser desarrollador web, ya que gran parte de los usuarios son autodidactas, aprendieron en cursos o en algunos casos a través de YouTube. Sin embargo, se recomienda obtener un título, ya que esto expandirá las oportunidades laborales donde podrás conseguir un mejor puesto dentro de una reconocida empresa tecnológica, además de que te irá de mejor manera en cuanto a los ingresos. Obviamente, un titulado ganará más dinero que uno que no tiene un título, así que esto lo debes tener en cuenta.

En resumen, para ser desarrollador web debes tener conocimientos en lenguajes de programación, por ejemplo, si quieres ser front-end tienes que saber Javascript y SQL, para desarrollador back-end es necesario además de los dos lenguajes anteriores saber Java, Python, PHP y Ruby. Pero si quieres adentrarte más en la materia y quieres desarrollar aplicaciones informáticas es importante que aprendas C++, así como también C, Rust, C# o Swift en el caso que quieras desarrollar juegos móviles.

Una vez que ya has aprendido varios lenguajes de programación y tienes un título de desarrollador web ahora tienes la posibilidad de sumarte a una empresa como desarrollador front & back end cuyo salario ronda los 94,000 dólares anuales, gerente de sistemas de información con un sueldo anual de 102,000 dólares, analista de sistemas computacionales, desarrollador de software, ingeniero de software, administrador de base de datos o programador de computadoras con un sueldo anual promedio de 74,000 dólares. Sin duda ser desarrollador web tiene sus ventajas y desventajas, pero hay varias maneras de convertirte en profesional de la materia y encontrar una buena empresa de desarrollo de software.