A lo largo de los años hemos visto computadoras de escritorio con diseños extraños e inusuales, y el PC Tianjiao de Lenovo es uno de ellos. La compañía china anunció su nueva computadora todo en uno dirigida para estudiantes la cual tiene un aspecto no muy visto en el sector de las all in one.

Este ordenador tiene una pantalla de 16 pulgadas donde su característica principal y diferenciadora está en que se puede convertir en un escritorio vertical, escritorio normal o incluso puede fungir como una tableta, según las necesidades de cada persona. El panel es desmontable, cuya base puede sostenerla y adecuarla a placer.

El dispositivo viene con una serie de herramientas de aprendizaje inteligente incorporadas, así como certificación Rhine TUV, esto significa que protegerá la vista de la luz azul que es dañina para la vista, por lo que protegerá nuestros ojos durante las sesiones de estudio prolongadas.

No hay demasiados detalles sobre las especificaciones de la Tianjiao de Lenovo, pero es probable que venga impulsada por un procesador Intel. Lenovo tampoco reveló la información sobre el precio de la computadora, pero es probable que esté a la venta el 4 de marzo en mercados seleccionados.

La Tianjiao parece será un producto exclusivo para China, lo que indica que no tiene planeado lanzarse al mercado global. Se espera que a lo largo de las próximas semanas podamos tener más detalles sobre las especificaciones de este PC de escritorio todo en uno.