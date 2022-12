ASUS no quisó esperarse al comienzo del CES 2023 para dar a conocer su nueva línea de monitores gaming de alta gama, y es por esta razón que la empresa decidió anunciar antes de tiempo el ROG PG27AQDM, que destaca por ser el primer monitor del sector gaming con panel OLED.

Este modelo llega con un diseño interesante, para el usuario que gusta de los videojuegos, y por ende, tiene especificaciones adecuadas para ofrecer la mejor experiencia. El panel ofrece una frecuencia de actualización de 240 Hz, así como una resolución de 1440p.

1440p Endgame Monitor is here.

Stay Tuned for more exciting details on CES 2023.#ROGOLEDmonitor #ROGmonitor #OLED #1440pEndGame pic.twitter.com/heygVCnjLf

— ROG Global (@ASUS_ROG) December 8, 2022