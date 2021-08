A finales de este año, realme presentará un nuevo portátil premium que será llamado realme Book Slim. Como su nombre lo indica, será una laptop ultradelgada, además de que contará con un puerto USB-C y otras características que podemos esperar de un portátil de alta gama. En Twitter se filtró información sobre algunas de sus especificaciones técnicas clave, así como otros detalles.

La cuenta @realmeTechLife reveló que el realme Book Slim tendrá una pantalla de 14 pulgadas con resolución 2K de 2160 x 1440 píxeles y un brillo máximo de 300 nits. Este equipo vendrá con tres micrófonos y dos altavoces Harman Kardon, lo que indica que en el apartado de audio nos encontraremos con una laptop con funciones robustas.

