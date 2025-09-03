Noticias

Suzuki cambia su estrategia en México y retira el Ignis del mercado

hace 17 segundos

El Suzuki Ignis dejará de venderse en México y en el resto del mundo. Después de casi diez años en el mercado, el modelo conocido como “nano SUV” será descontinuado, reflejando una tendencia global en la industria automotriz hacia la eficiencia energética y la electrificación.

Esta decisión representa una importante reconfiguración en la oferta de Suzuki para el segundo semestre de 2025, con un enfoque renovado en modelos más alineados con las preferencias del consumidor mexicano y tecnologías actuales.

Adiós al Suzuki Ignis, un ícono compacto que marcó tendencia

Desde su llegada, el Ignis fue un modelo clave para Suzuki en México. Su tamaño compacto, precio accesible y la campaña que lo posicionó como una opción SUV pequeña ayudaron a que se convirtiera en un pilar de ventas.

En un momento en que México adoptó masivamente la tendencia SUV, el Ignis ofreció una alternativa práctica y económica, con buena altura respecto al suelo, ideal para muchas de las ciudades del país.

Sin embargo, pese a su éxito, la compañía decidió abandonar su producción global debido a que no incorporaba tecnologías híbridas que ahora son prioritarias para la marca.

Cambios globales y estrategias de Suzuki

La razón principal para la salida del Ignis del mercado es la estrategia global de Suzuki de apostar por motorizaciones mild-hybrid, que no estaban presentes en este modelo.

A nivel técnico, hubiese sido posible actualizarlo, pero la marca optó por redirigir sus recursos hacia un segmento más rentable y demandado, enfocándose en sedanes subcompactos.

Como explicó Gerardo Macías, gerente nacional de ventas de Suzuki en México, el mercado mexicano tiene una fuerte tradición y preferencia por los sedanes, lo cual impulsó esta decisión estratégica.

El sedán como nuevo enfoque para el mercado mexicano

En lugar de mantener un SUV pequeño, Suzuki planea reforzar su participación con un sedán subcompacto, el Suzuki Dzire, que será presentado como el nuevo modelo de entrada a la marca.

Este paso busca responder mejor a las expectativas culturales y de mercado de los consumidores mexicanos, quienes históricamente han favorecido los sedanes por su practicidad, economía y comodidad, un fenómeno que se extiende a toda América Latina.

Además, Suzuki pretende ofrecer mejoras en equipamiento y seguridad para satisfacer las exigencias actuales del mercado.

Conociendo al Suzuki Dzire: el sucesor del Ignis

El Suzuki Dzire llegará al mercado mexicano con una propuesta compacta pero bien equipada.

Basado en la plataforma Heartect de Suzuki, el Dzire mide 3,995 mm de longitud y ofrece una cajuela amplia de 378 litros, una de las mayores en su segmento. Cuenta con un motor mild-hybrid Booster Green de 1.2 litros y tres cilindros, que entrega cerca de 80 a 98 hp dependiendo de la versión, optimizando el consumo de combustible.

Los modelos ofrecerán opciones de transmisión manual o CVT, junto con tecnologías modernas como una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, seis bolsas de aire, cámara de reversa y control electrónico de estabilidad.

Impacto y proyecciones para Suzuki en México

El fin del Ignis marca el cierre de un ciclo para Suzuki, que ha sabido adaptarse a las nuevas demandas del mercado automotriz.

La empresa proyecta que, en una primera etapa, el Dzire tendrá ventas iniciales que podrían alcanzar la mitad de las unidades que vendía el Ignis, pero confían en que el modelo podrá crecer conforme reciba buena respuesta.

Suzuki estima vender al menos 5,000 unidades anuales durante los próximos meses, consolidando así un nuevo peldaño en su oferta para México con un producto alineado a las tendencias actuales de eficiencia, seguridad y preferencia cultural.

