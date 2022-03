Te recomendamos no volver a comprar en Gearbest

Desde el pasado mes de septiembre de 2021, Gearbest, uno de los sitios web de compra online de productos chinos más popular del mundo, dejó de operar sin razón alguna. La web desapareció de la nada y sin dejar rastro, lo que provocó que miles de usuarios que habían comprado días antes estuvieran preocupados por el estatus de sus envíos, pues no había con quien comunicarse, pues no existía un método para contactar a soporte.

Todos los usuarios que querían entrar a la tienda en línea de esta empresa se encontraban con un mensaje que decía: “Invalid URL The requested URL “(no URL)”, is invalid”. En concreto, es como si a la empresa se la hubiera tragado la tierra, pues no había rastro de su paradero.

Sin embargo, como si nada hubiera pasado la web está de regreso y vuelve a estar operativa, pero hasta ahora la compañía no ha emitido ningún comunicado oficial y tampoco ha declarado nada formal en sus redes sociales, es como si no hubiera pasado nada para Gearbest, algo que sin duda es bastante extraño.

A pesar de que en estos momentos el sitio online ya está disponible nuevamente para todos, es bastante extraño, pues el stock no está actualizado con nuevos productos, ya que permanecen los mismos de hace meses, lo que apunta a que el sitio está en línea, pero no significa que funcione como normalmente lo hacía.

Es por ello por lo que recomendamos no comprar nada en Gearbest, sobre todo cosas que valgan miles de pesos, o si puedes aléjate de dicha web, pues podrías ser objeto de un fraude debido a que nada te garantiza que tu pedido vaya a llegar, sobre todo porque el sitio web parece un pueblo fantasma, donde están los productos, pero nadie te atiende.

Las políticas de cobro tampoco están actualizadas ni mucho menos los métodos de pago. Reiteramos, es mejor mirar otras opciones de webs similares como Banggood, AliExpress o Geekbuying, y olvidarte de una vez por todas de Gearbest, una tienda que en su momento fue muy confiable con envíos que llegaban a tiempo y forma, pero que ahora parece estar destinada a morir.