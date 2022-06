Después de haber abierto al público la primera Google Store en Chelsea, Manhattan, la cual es la primera tienda física permanente de la compañía en todo el mundo, ahora se abrió una nueva sucursal, esta vez muy cerca de la primera, se trata de la tienda ubicada en Brooklyn, Williamsburg.

La nueva tienda física de Google tiene una arquitectura muy diferente y es considerablemente más pequeña. Ofrece varias experiencias para los clientes, desde una sala oscura para probar las capacidades fotográficas de los teléfonos Pixel y su icónica función Night Sight, hasta una sala dedicada para los juegos de Stadia.

También hay una sala de estar donde las personas pueden interactuar con Google Assistant y así probar sus capacidades de inteligencia artificial. Aunado a esto, por supuesto que también se exhiben los diferentes productos de la empresa como los teléfonos Pixel, productos de la marca Nest y los relojes inteligentes Fitbit, así como otros productos de merchandising.

La nueva Google Store de Brooklyn cuenta con la mesa de ayuda here to help. Se trata de un espacio donde los usuarios pueden obtener ayuda con sus productos de Google que ya han adquirido, en pocas palabras es como el Genius Bar de Apple.

Más allá del hardware, los visitantes podrán ir a la tienda a echar un vistazo a los productos, pero también pueden aprovechar para relajarse e interactuar con pantallas interactivas y otras cosas geniales que solo brindan las Google Store. Se espera que la marca comience a abrir nuevas sucursales en diferentes ciudades de Estados Unidos, y por qué no, también en otros países.

Fuente: Google