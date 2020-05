Google Lens escanea textos a mano y los pega en la computadora

Adiós a los textos que no se pueden leer

Muchas veces por las prisa o por falta de práctica, la caligrafía no siempre es muy legible. Esto hace que a veces no se entienda lo que se escribe y se compren o no productos por error. Afortunadamente Google Lens viene al rescate en Android.

Google Lens, la herramienta de reconocimiento, ayuda a copiar y pegar el texto a la computadora. Si bien antes se podía copiar texto para ver en tu smartphone, no era compatible con computadoras de escritorio y portátiles.

Todo lo que hay que hacer es seleccionar el texto de interés con la app Lens y tocar en “copiar a la computadora”. Esto lo pegará, ya sea que haya sido captura en una hoja, una nota a mano o de un tablero, en la computadora en donde tengas abierta una cuenta con el navegador Chrome en su versión más reciente.

También ayuda con la pronunciación de las palabras y con conceptos que no entiende la gente. En palabras de difícil pronunciación, se selecciona la de interés y se escoge la opción “escuchar”. También explica los conceptos que no se entiendan y las busca con los resultados del mismo.

Estas funciones ya están disponibles en Android y pronto se incluirán en la all de Google Lens.

Con información de Supplied by Google