Google quiere proteger tu vista con Android 14

Las versiones para desarrolladores de la nueva versión de Android han develado que en este momento se están centrando en proteger nuestra vista en la oscuridad.

Google buscando proteger nuestra vista

Parece que la gente de Google está pensando en controlar el brillo que aparece cuando enciendes la pantalla de tu celular en la noche. ¿Por qué? Para que tus ojos dejen de sufrir con tanto brillo. Esto podría ser un cambio importante en el brillo automático.

Hasta ahora, esto no se hace, aunque tengas el brillo automático en tu celular prendido. Pero, parece que Google quiere hacer algo al respecto para mejorar una de las mejores cosas de Android.

Están planeando que el brillo se ajuste automáticamente antes de que prendas la pantalla.

Android 14 muy cerca

Según algunas filtraciones, estrían mejorando el sensor de luminosidad para que pueda ajustar el brillo de la pantalla antes de que enciendas el móvil en la oscuridad. Así, no te deslumbrarás cuando lo enciendas en la oscuridad.

Por ahora, si tienes el brillo automático activado y cambias de un lugar súper brillante a uno oscuro sin encender tu móvil, verás que cuando lo prendes de nuevo, la pantalla comienza con el brillo anterior y luego se ajusta a las condiciones de luz actuales.

Se dice que Mishaal Rahman ha revelado que el cambio para evitar deslumbramientos llegará con la próxima actualización de los Google Pixel o con Android 14.

Pero aún no se sabe si esta función será exclusiva para los usuarios de Google Pixel o si estará disponible para todos los usuarios de Android. Estamos ansiosos de ver qué pasa con su anuncio oficial en el tercer trimestre del año.

Puede parecer un cambio pequeño, pero si usas el brillo automático, realmente mejorará tu experiencia a la hora de usar tu móvil en la mañana o antes de dormir. ¡Nada como no ser deslumbrado por una pantalla brillante al despertar!

Esta nueva función no solo dependerá de Google, sino también de los fabricantes de móviles que usan sus propios sensores y procesadores. Si estos no son de calidad, la función no tendrá el impacto que están buscando.