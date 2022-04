La empresa de origen chino HUAWEI anunció su reporte de ganancias del primer trimestre de 2022 a través de un comunicado en donde reporta que no le fue nada bien. La marca confirmó que sus ingresos entre enero y marzo de este año fueron de 131,000 millones de yuanes, unos 20,000 millones de dólares, en comparación con los 152,200 millones de 2021.

Esto significa que los ingresos de la primera mitad del año cayeron un 14 por ciento, y esto se debe en gran medida por la venta de HONOR a Shenzhen Zhix’s New Information Technology Co., Ltd. En 2020, ya que la transacción no se completó sino hasta 2021, por lo que los resultados de HUAWEI para principios de 2021 fueron registrados por HONOR.

El margen de beneficio neto de la compañía a principios de año fue del 4.3 por ciento, lo que significa que obtuvo unos 5,600 millones de yuanes en ingresos netos, alrededor de 800 millones de dólares. Por lo tanto, el beneficio neto de la empresa china se desplomó alrededor de un 67 por ciento a principios de este año en comparación con 2021. Según Huawei, sin embargo, el comienzo del año fue como se esperaba.

En general, nuestros resultados comerciales en el primer trimestre estuvieron en línea con las previsiones. Nuestro negocio de consumo experimentó impactos significativos, y nuestro negocio de infraestructura de TIC creció constantemente”, comentó Ken Hu, presidente a cargo de Huawei. Hemos aumentado nuevamente nuestras inversiones en investigación y desarrollo de productos para aprovechar el impulso de nuestra innovación y crear nuevo valor para nuestros clientes. En 2022, todavía nos enfrentamos a un entorno empresarial desafiante y complejo. A pesar de los importantes desafíos operativos, trabajamos más estrechamente con nuestros clientes y socios en todo el mundo para superar la adversidad.

Huawei todavía tiene tres áreas de negocio principales. El negocio de redes, que compite con Nokia y Ericsson, entre otros, representó aproximadamente el 44 por ciento de los ingresos de la compañía el año pasado y el negocio, que ofrece varios servicios en la nube y otras soluciones, representaron aproximadamente el 44 por ciento de los ingresos de la compañía el año pasado y el negocio, que ofrece varios servicios en la nube y otras soluciones, representó aproximadamente el 16 por ciento.

Por su parte, el negocio de consumo de Huawei, que incluye teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles, computadoras y otros dispositivos de consumo, generó alrededor del 38 por ciento de los ingresos el año pasado.