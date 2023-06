Después de una prolongada pausa, ‘Black Mirror’ está de vuelta en Netflix con su sexta temporada. La antología de ciencia ficción y crítica social de Charlie Brooker regresa con una colección de episodios aún más ambiciosos y cinematográficos, en los cuales continúa explorando futuros inquietantemente cercanos.

Episodios y trama

Para aumentar la expectativa, echemos un vistazo a todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta nueva temporada de ‘Black Mirror’.

Dado que se trata de una antología episódica, no podemos hablar de una trama continua. Sin embargo, podemos ofrecerte un resumen de cada episodio de la temporada 6, que consta de cinco capítulos.

Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, Charlie Brooker decidió tomarse un descanso y centrarse más en trabajar en comedias, ya que temía que la situación actual no fuera propicia para historias sobre el colapso de la sociedad.

Brooker expresó: “En este momento, no sé si habría apetito por historias sobre sociedades colapsando, así que no estoy trabajando en nada de eso. Estoy más interesado en volver a mi repertorio cómico, así que he estado escribiendo guiones que me hagan reír a mí mismo”.

Esto llevó a especulaciones sobre si la temporada se centraría en revisitar episodios clásicos o cuál sería el enfoque de Brooker en estas historias. Según las sinopsis de los nuevos episodios, parece que Brooker está interesado en jugar con la metaficción y la fama y esto lo podremos descubrir el 15 de junio cuando se estrene en Netflix.

DESCRIPCIÓN DE EPISODIOS

JOAN ES TERRIBLE

Una mujer común descubre que una plataforma global de streaming ha lanzado una prestigiosa serie basada en su vida, con la estrella de Hollywood, Salma Hayek, interpretando su papel.

LOCH HENRY

Una joven pareja viaja a un tranquilo pueblo en Escocia para trabajar en un documental sobre la naturaleza, pero se ven envueltos en una intrigante historia local de eventos impactantes del pasado.

MÁS ALLÁ DEL MAR

En un 1969 alternativo, dos hombres se embarcan en una peligrosa misión de alta tecnología y deben enfrentar las consecuencias de una tragedia inimaginable.

MAZEY DAY

Una celebridad es acosada por los paparazzi mientras lidia con las repercusiones de un incidente en el que atropelló a una persona.

DEMONIO 79

En el norte de Inglaterra, en 1979, una tímida asistente de ventas recibe instrucciones para cometer actos terribles con el fin de evitar un desastre.