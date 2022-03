La empresa surcoreana LG anunció los precios y disponibilidad de su nueva serie de televisores inteligentes OLED 2022, entre las cuales se incluyen modelos con resolución 4K y hasta 8K. La serie se compone de la familia G2 Gallery Edition, Serie C2, Serie B2, Serie A2 y OLED 8K 2022.

A través de un comunicado la empresa dio a conocer información sobre precios y fecha de disponibilidad de los televisores G2 Gallery Edition, se tratan de Smart TV que está por encima de la línea OLED 2022, pero a la mitad de la serie EVO, por lo que son equipos de alta gama.

Los tamaños de estos televisores van desde las 55 pulgadas hasta las 97 pulgadas. Los precios y fecha de disponibilidad oficial son los siguientes:

97 pulgadas (OLED97G2PUA): Precios y disponibilidad (información por confirmar)

83 pulgadas (OLED83G2PUA): 6,500 dólares, disponible en abril de 2022

77 pulgadas (OLED77G2PUA): 4,000 dólares, disponible en marzo de 2022

65 pulgadas (OLED65G2PUA): 3,000 dólares, disponible en marzo de 2022

55 pulgadas (OLED55G2PUA): 2,200 dólares, disponible en abril de 2022

La familia de televisores Serie C2 es otra de las que forman parte de la familia EVO, la cual se coloca en el rango medio de precios, mismas que son perfectas para los jugadores, ya que cuentan con puerto HDMI 2.1, resolución 4K A 120Hz, soporte para Nvidia G-Sync y FreeSync Premium, los precios son los siguientes:

83 pulgadas (OLED83C2PUA): 5,500 dólares, disponible en abril de 2022

77 pulgadas (OLED77C1PUA): 3,500 dólares, disponible en marzo de 2022

65 pulgadas (OLED65C2PUA): 2,500 dólares, disponible en marzo de 2022

55 pulgadas (OLED55C2PUA): 1,800 dólares, disponible en marzo de 2022

48 pulgadas (OLED48C2PUA): 1,500 dólares, disponible en marzo de 2022

42 pulgadas (OLED42C2PUA): 1,400 dólares, disponible en mayo de 2022

Pasamos al segmento de la gama media, con los televisores LG Serie B2, los cuales vienen en tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas, esto cuestan:

77 pulgadas (OLED77B2PUA): 3,300 dólares, disponible en marzo de 2022

65 pulgadas (OLED65B2PUA): 2,000 dólares, disponible en marzo de 2022

55 pulgadas (OLED55B2PUA): 1,500 dólares, disponible en marzo de 2022

LG OLED 2022 8K, estos son los modelos insignia que superan todo, con imágenes súper nítidas y definidas. El 8K aún no es un formato estándar, de hecho, no hay contenido nativo en esta resolución, pero obviamente será el futuro, por lo que un televisor de estos aún tendrá precios elevados, pero si esto no te importa acá están sus precios: