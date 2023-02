Una de las industrias digitales con mayor crecimiento en México es el de las Fintech, compañías especializadas en servicios bancarios y/o financieros las cuales no han parado de crecer en los últimos años. En este caso, ahora es INVEX, una de las principales instituciones financieras en México quien presenta su nuevo proyecto: Now Bank (Now Banco).

Now Banco llega a México como una tarjeta de débito, tanto física como digital, que no cuenta con costos ni saldos mínimos, que además permite realizar transferencias a destinatarios así como recibir dinero de cualquier otro banco y hasta de Tiendas OXXO, las cuales como todos sabemos, se encuentran ampliamente presentes en todo el territorio mexicano.

Now Banco también cuenta con opciones para vincular cuentas y pagar servicios de diversa índole directamente desde su aplicación oficial para celulares, además de contar con acceso biométrico y compatibilidad con FaceID. La App también ofrece la posibilidad de apagar o encender las tarjetas así como realizar aclaraciones de cargos no reconocidos como una opción ya integrada en la misma App.

Y como parte de sus características especiales, INVEX asegura que el dinero almacenado en cuentas de Now Bank estará bajo proteción del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por lo que tu dinero estará asegurado por una suma de hasta 2.5 millones de pesos.. Al menos en teória y de acuerdo a su comunicado oficial.

Los requisitos para abrir una cuenta en Now Bank es contar con una identificación oficial, por lo tanto, tener al menos 18 años y nacionalidad mexicana así como un correo electrónico para realizar el registro en su app, la cual puedes descargar desde las tiendas oficiales de aplicaciones de Google y iPhone en las URLs debajo. El registro en total toma entre 6 a 10 minutos de acuerdo a lo dicho por su director general, Luis Pineda.

Los objetivos meta de Now Bank es alcanzar al menos 1 millon de usuarios en sus primeros dos años de operación, si bien, los directivos de este banco ven un potencial de hasta 11 millones de usuarios en el país, por lo que estarán enfocándo sus esfuerzos en permitir un fácil acceso al sistema bancario y posteriormente, también planean ofrecer crédito, aunque por el momento no se saben los detalles al respecto.

El hecho es que Latinoamérica y en particular México, tiene todavía un gran porcentaje de ciudadanos que no cuentan con algun tipo de tarjeta bancaria por lo que Now Banco se convierte así en otro esfuerzo más por aumentar la bancarización de México y su población.

Con información de El Economista