Además de haber anunciado uno de sus teléfonos plegables más baratos del mercado como lo es el Pocket S, así como el WATCH GT Cyber, el fabricante chino HUAWEI también dio a conocer el lanzamiento del MateStation X 2023, una de las computadoras de escritorio más potentes del mercado.

La PC All in One aterriza con potentes especificaciones en donde se confirma el salto de los procesadores AMD Ryzen hacia los chips Intel de 12va generación. La computadora china llega con una sorprendente pantalla IPS LCD de 28.2 pulgadas con resolución de 3840 x 2560 píxeles, así como una relación de aspecto de 3:2, cubre el 98 por ciento de la gama de color P3 y viene con protección de luz azul 100% sRGB, TUV Rheinland y certificación Flickr Free.

El diseño es una elegante estructura metálica con cuerpo construido en una sola pieza, con tres altavoces a bordo con tecnología Devialet. El hardware está impulsado por el chip Intel Core i9 12900H Alder Lake, con 6 núcleos para alto rendimiento y 8 núcleos para eficiencia.

El procesador está acompañado de 16 GB de RAM DDR4, que trabaja en conjunto con 512 GB o hasta 1 TB de almacenamiento SSD NVMe. También hay dos puertos USB-C 3.2 Gen 1, carga inversa de 10W, dos puertos USB-A Gen 1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y conector de audio de 3.5 mm. La computadora viene en la caja junto con un teclado inalámbrico con lector de huellas digitales integrado y un mouse que se conecta vía Bluetooth.

La nueva supercomputadora HUAWEI MateStation X 2023 estará disponible con sistema operativo Windows 11 por un precio que partirá desde los 1,665 euros, unos 1,623 dólares.