Mercado Libre México: El peligro de las compras online

¡Qué navidad más inesperada tuvimos este año! Un miembro de nuestro equipo decidió hacer todas las compras navideñas a través de Mercado Libre para aprovechar la seguridad que ofrecía la plataforma. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la seguridad que pensábamos que teníamos en realidad era solo una ilusión. A pesar de que Mercado Libre tiene políticas “simplificadas” en beneficio de las ventas, lamentablemente no parece tener tanto interés en proteger al usuario final. ¡Qué decepción!

¡Qué desafortunado fin de semana navideño tuvimos! Todo parecía ir bien cuando hicimos la compra y recibimos el producto el 16 de diciembre. Sin embargo, el 24 de diciembre, al abrir los regalos, nos dimos cuenta de que habíamos sido víctimas de una falsificación. ¡Qué decepción! Tomamos las medidas más obvias, abriendo un reclamo ese mismo día, pero el vendedor no dio una solución satisfactoria, simplemente afirmando que su producto era “original”. ¡Qué frustrante!

Después de no recibir una solución satisfactoria del vendedor, decidimos acudir a Mercado Libre para que mediaran en la situación. Sin embargo, su respuesta también fue insuficiente. Según sus políticas, no se permiten reclamos después de abrir el producto, ya que el vendedor no puede volver a venderlo. Esto nos deja a los usuarios en una situación complicada, ya que no podemos saber si un producto es una falsificaciòn hasta que lo abrimos. Esto nos impide hacer cualquier tipo de reclamo, incluso si el producto resulta ser falso, debido a las políticas de Mercado Libre de proteger al vendedor. ¡Qué frustrante! ¿volver a vender un producto pirata? Algo no esta bien en este punto.

Después de seguir haciendo reclamaciones telefónicas el martes 27 de diciembre de 2022, se nos prometió una solución adecuada. Sin embargo, aún estamos esperando esa solución, y cuando intentamos comunicarnos con Mercado Libre a través de WhatsApp el 2 de enero, recibimos la misma respuesta insatisfactoria. Entendemos y lamentamos lo sucedido con su compra. Le recomendamos que intente llegar a un acuerdo con su vendedor o que comparta su opinión con el vendedor, seguimos sin llegar a nada. Les hicimos saber que llevamos años apoyando a Mercado Libre, pero simplemente finalizaron el chat sin más.

Hasta el cierre de esta editorial, no hemos recibido una solución satisfactoria. Llegamos a la conclusión de que como usuarios no tenemos ningún tipo de protección al comprar productos “Full” a través de Mercado Libre. Desafortunadamente, parece que la plataforma no está realmente interesada en sus clientes, sino más bien en los ingresos finales. No existen mecanismos para proteger a los clientes de productos falsos o piratas, y estos simplemente son vendidos como si fueran legítimos, ya que Mercado Libre no tiene ningún tipo de sistema para asegurarse de que los productos que se venden en su plataforma son de la calidad o procedencia que merecemos. Además, Mercado Libre ni siquiera ha investigado nuestro caso ni analizado los productos que vende este vendedor.

Recomendaciòn: ¡Cuidado! Si compran productos en Mercado Libre que no estén protegidos dentro del Programa de Compra Protegida, corren el riesgo de simplemente recibir una negativa y perder su dinero sin tener ningún tipo de solución. Incluso pueden correr riesgos importantes para su salud, ya que algunos productos, como por ejemplo perfumes, pueden tener una procedencia dudosa y pueden causar graves daños a la salud de las personas con afecciones de piel atópica. ¡No arriesgue su bienestar y su dinero! Asegúrese de comprar productos protegidos dentro del Programa de Compra Protegida en Mercado Libre.

Conclusion: Es frustrante darse cuenta de que Mercado Libre no tiene mecanismos para asegurar que los productos que ofrece desde sus bodegas son realmente originales. Por eso, recomendamos a Mercado Libre que implemente mejores sistemas que permitan garantizar la procedencia de los productos en el programa Full. Esto no solo protegería a los clientes de productos falsos o piratas, sino que también ayudaría a construir una plataforma más confiable y de mayor calidad. Esperamos que Mercado Libre tome en cuenta nuestra sugerencia y haga los cambios necesarios