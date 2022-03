Microsoft anuncia las mismas medidas que están tomando otras empresas en torno a la situación que está viviendo Ucrania con la invasión de Rusia. La empresa de Redmond ha confirmado que ha suspendido las nuevas ventas de sus productos y servicios en el país ruso.

La empresa declara que al igual que el resto del mundo, están horrorizados, indignados y tristes por el conflicto entre Ucrania y Rusia, por lo que condenan rotundamente esta invasión injustificada, no provocada e ilegal.

Brad Smith, presidente de Microsoft, ha dicho que, desde el comienzo de la guerra, la empresa ha actuado contra las medidas rusas de toma de posición, destrucción o perturbación contra más de 20 organizaciones gubernamentales, tecnológicas o financieras ucranianas.

Es importante mencionar que en el comunicado de prensa se menciona que la sanción únicamente aplica para nuevas ventas, por lo que no se suspenderán los servicios de Microsoft como se piensa. Esto significa que sus servicios como Azure, Xbox, etc., seguirán funcionando normalmente en el país ruso, por lo que solo aplica para nuevas ventas, es decir, los ciudadanos de Rusia no podrán comprar una nueva suscripción a Xbox o en la Microsoft Store, entre otros productos y servicios.

Microsoft aprovechó el comunicado para mencionar que están trabajando con la Cruz Roja y las agencias de la ONU para refugiados con apoyo financiero y tecnológico.