Microsoft no asistirá a la máxima justa tecnológica

Cuando parecía que el año indicado para regresar a la normalidad con los eventos tecnológicos presencias, ha llegado Omicron para mostrarnos que esta pandemia va para rato y no es cuestión de solo un par de años. El alza en los contagios de la variante de covid ha orillado a las empresas que iban a asistir al CES 2022 a cancelar sus conferencias presenciales.

Amazon, Twitter, T-Mobile, así como Google ya han confirmado que no asistirán a la feria, pero ahora se les ha unido otro gigante de la industria como Microsoft. La empresa de Redmond ha confirmado a The Verge que en esta edición no participará de manera presencial, por lo que todos sus anuncios los dará de manera virtual, esto para salvaguardar la salud de sus empleados y de los propios asistentes.

Se ha dicho que Microsoft ha rechazado asistir físicamente al CES 2022 debido a los contagios acelerados de Omicron no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si bien los organizadores no han confirmado que cancelarán el evento, antes del inicio de la máxima justa tecnológica son muchas las empresas que ya están oficializando su inasistencia, por lo que no se descarta la cancelación de la feria, al menos de manera presencial.

En los próximos días podremos tener noticias importantes sobre la feria del CES que incluso puede que se cancele una vez más, pues al parecer no es correcto que se celebre debido a los altos casos de contagios de covid y su infecciosa variante que una vez más está poniendo al mundo de cabeza.

Fuente: The Verge