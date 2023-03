Midjourney V5 en fase beta ¡Conócela!

La empresa Midjourney no se quiere quedar atrás en el mercado de la Inteligencia Artificial y ha estrenado su versión 5 para crear imágenes a partir de texto y la actualización es impresionante.

¡Midjourney está jugando sus cartas! La empresa de inteligencia artificial no se ha querido quedar atrás en la carrera tecnológica contra OpenAI y su reciente lanzamiento del GPT-4.

Ahora han sacado una nueva versión, el Midjourney V5, que tiene la capacidad de generar imágenes a partir de una breve descripción de texto.

Pero eso no es todo, también han mejorado la calidad de las imágenes y ampliado el rango de estilos que se pueden crear. Además, ahora se pueden utilizar texturas más fluidas para conseguir diseños más detallados y fotos más reales.

La mala noticia es que la nueva versión parece ser un poco más lenta que la anterior porque se ha mejorado tanto la calidad de las imágenes, parece ser un precio justo al considerar la diferencia de una versión a otra.

El Midjourney V5 todavía está en fase beta, pero ya está disponible para algunos usuarios, así que, si tienes la oportunidad, ¡pruébalo!

Según el fotógrafo Phil Desforges vale totalmente la pena el cambio de versión. Ha estado probando la nueva versión y dice que es una pasada en casi todos los aspectos.

Incluso la función que crear diseños a partir de una imagen es mucho mejor en el V5, ya que los elementos y texturas son más realistas y las sombras están mejor hechas.

¡El Midjourney V5 también ha mejorado en la creación de imágenes en otros tipos de indicaciones! Ahora puedes pedirle que te cree diseños en formatos específicos.

Y para que lo veas con tus propios ojos, el fotógrafo Phil Desforges ha generado dos imágenes para que puedas compararlas.

La descripción que utilizó fue: “foto de la calle en Nueva York, plano medio, iluminación natural, filmada en Fujifilm, entorno detallado y realista, cinematográfico – relación de aspecto 2:1”. Y la diferencia entre la imagen generada por el Midjourney V5 y la versión 4 es impresionante. La imagen del V5 tiene texturas en la piel y en la ropa mucho más realistas.

street photo in new york, medium shot, natural lighting, shot on fujifilm, detailed and realistic environment, cinematic –ar 2:1

??v4

??v5 pic.twitter.com/E3TRSIqq9C

— phil desforges ? (@storybyphil) March 15, 2023