En junio de este año, el Banco de México informó que las empresas y organizaciones que estén entrando al mundo de las criptomonedas no tendrían el respaldo oficial, por lo que se dejó en claro que dentro de su regulación no habrá apoyo, ya que se habló de una sana distancia entre los criptoactivos y el sistema financiero.

Banxico recalcó en su momento que las instituciones financieras no tienen permitido financiar posiciones apalancadas en criptoactivos, recibirlos como colateral u ofrecer ellos, de manera directa, un portafolio de estos criptoactivos. En términos simples, para el Banco de México las criptomonedas no eran necesarias y no sería respalda ningún tipo de moneda digital.

A través de Twitter el Gobierno de México aseguró que el Banxico tendrá su propia moneda digital y la pondrá en circulación en algún punto de 2024, por lo que habrá que esperar un par de años para que esto se haga realidad. Obviamente, esta declaración contradice lo que la dependencia dijo hace unos meses.

El @Banxico informa que hacia 2024 tendrá una moneda digital propia en circulación, por considerar de suma importancia estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera en el país. — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 30, 2021

La decisión del Banco de México para entrar al mundo de las criptomonedas y lanzar su propia moneda digital es la importancia de estas nuevas tecnologías y la infraestructura de pagos de última generación como opciones de gran valor para avanzar en la inclusión financiera de México.