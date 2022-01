La marca especializada en productos para gaming Alienware, anunció un interesante producto para los amantes de los videojuegos, se trata de un novedoso monitor OLED curvo de 34 pulgadas, el cual estará a la venta para finales de marzo de este año.

Esta pantalla para juegos tiene un atractivo panel OLED Quantum Dot fabricado por Samsung, que combina la inmersión de una pantalla curva con colores inmejorables, así como el rápido tiempo de respuesta que solo esta tecnología puede ofrecer.

El monitor tiene una curva de 1800R, de hecho, es una curva más sutil en comparación con el Odyssey Neo G9 de Samsung. Ofrece una resolución nativa de 3440 x 1400 píxeles con una frecuencia de actualización de 175 Hz a través de DisplayPort o hasta 100 Hz a través de los tradicionales puertos HDMI 2.O ofreciendo la misma resolución.

Así mismo, es compatible con la tecnología G-Sync Ultimate de NVIDIA y Adaptive Sync, por lo que promete una mejor calidad de imagen que otros monitores. El Alienware QD-OLED no cuenta con puertos HDMI 2.1, por lo que será perfecto para el Xbox Series X.

Este monitor admite el 99.3 por ciento del espacio de color DCI-P3 y el 149 por ciento del espacio de color sRGB y viene con un soporte ajustable en altura con el cual podrás inclinarlo fácilmente para una mejor visualización.

Alienware no reveló información sobre el precio de su nuevo monitor, pero no esperemos que se venda por menos de 1,000 dólares. No obstante, la compañía confirmó que dará más detalles más adelante este año.