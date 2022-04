Lenovo y Motorola fueron los partners tecnológicos de Mercedes-Benz Fashion Week México 2022 a través de la presentación de las pasarelas de los diseñadores Alfredo Martínez y Armando Takeda. Los gurús de la moda mostraron su más reciente colección a los asistentes en Sofitel Mexico City Reforma.

Asimismo, se dieron a conocer los ganadores de Fashion For All Styles, quienes desarrollarán la producción editorial Otoño/Invierno 2022 de la mano de Takeda. La plataforma de Fashion For All Styles representa el compromiso de Lenovo y Motorola para impulsar a futuros talentos mexicanos dentro de la industria de la moda a través de la innovación.

Con iniciativas como estas Motorola y Lenovo refuerza su compromiso para continuar innovando en diferentes ámbitos, de modo que todas las personas puedan acceder a soluciones innovadoras que se adapten a sus necesidades y les permitan alcanzar su máximo potencial para que puedan cumplir con sus sueños.

En Motorola buscamos empoderar a las nuevas generaciones de diseñadores a través del uso de la tecnología más innovadora, es por lo que, mediante una escucha activa con los usuarios, brindamos smartphones con especificaciones premium que les permitan expresarse al máximo. Motorola ofrece en la familia edge cámaras avanzadas, procesadores potentes, diseños vanguardistas y baterías poderosas, mismas que se encuentran en el más reciente motorola edge 30 pro”, comentó Rodrigo Díaz, director de mercadotecnia para Motorola México.

La plataforma de Fashion For All Styles hoy anuncia a las ganadoras Azul Alarcón, Stephania Burgos y Cinthya Sánchez, quienes tomaron una serie de asesorías para potencializar su talento creativo. De la mano del diseñador Armando Takeda aprendieron sobre la conceptualización del “Smart Fashion” dentro de una colección de moda, lo que les ayudó a realizar su proyecto final que fue exhibido en el press room de Lenovo México y Motorola México en el evento.

Las nuevas promesas de la industria de la moda tendrán su propia producción editorial para la colección otoño/invierno 2022 junto a Armando Takeda.