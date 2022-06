HMD Global, empresa que está a cargo de los divisón de móviles de Nokia, acaba de confirmar que la marca, en este caso Nokia Mobile, tuvo un exitoso gran aumento en las ventas durante el primer trimestre de 2022, y aunque no lo creas mucho se debe al lanzamiento del Nokia 105 edición 2022.

Un informe publicado por IDC revela que la marca que más celulares feature phone vendió fue Itel Mobile, que tiene gran parte de la cuota de mercado a nivel mundial, mientras que Nokia ocupa la segunda posición y Tecno Mobile cierra el podio.

También se ha dicho que estos celulares aún siguen siendo muy importantes, pues se siguen vendiendo. El mercado de los celulares básicos recaudó más de 1,000 millones de dólares durante el primer periodo de este año, lo cual es realmente sorprendente. No obstante, también hubo una caída en el número de unidades vendidas, que cerró en 58,900 millones de dólares, esto representa una caída del 28.5 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2021.

Nokia 105 fue el teléfono más vendido, seguido del Tecno T402, los IT5260, IT2173 y IT2171. La empresa finlandesa sigue teniendo mucho éxito en varios mercados, así lo reflejan los últimos informes.

The #FeaturePhone market reached $1 billion in Q1 2022. Unit sales declined 28.5% YoY to 58.9m units, but the category still represents 16% of the total worldwide mobile phone sales.

?#1 brand – @itel_mobile

?#2 brand – @HMDGlobal

?#3 brand – @tecnomobile

Top 5 phones ? pic.twitter.com/9ErUzpI16D

— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 26, 2022