Esta semana pudimos asistir al evento presencial ofrecido por la empresa Creality y el distribuidor en México 3D Market para conocer lo último en impresoras 3D, sobre todo del modelo Ender-3 S1 Pro, del cual ya te hablamos en nuestro otro artículo, la impresión 3D llegó para quedarse.

Pero no solo pudimos conocer los modelos de impresoras 3D, sino también todos los detalles que hay detrás de esta tecnología, la cual es bastante atractiva para las empresas y los aficionados. Un punto importante que hay que mencionar es que estas impresoras ya no están tan alejadas de los usuarios, ya que al principio sus precios no estaban al alcance de todos, pero ahora las cosas han cambiado, y hay modelos que van desde los 6,000 pesos.

En los últimos años ya podemos encontrar más contenido de estos dispositivos, que cuentan con nuevas funcionalidades y tecnología, incluso los insumos como filamentos o resinas también se han puesto a disposición de los aficionados y las empresas a precios un poco más asequibles.

La impresión 3D y sus diferentes modelos tienen mucho futuro, con capacidades impresionantes. En un futuro estos equipos serán comunes si bien no en el hogar, si dentro de las empresas que ofrecerán sus servicios, como la impresión de figuras personalizadas, objetos, muñecos, entre otras cosas infinitas que son imprimibles, incluso se pueden imprimir prótesis como extremidades u otros objetos más pequeños como dentaduras, etc.

Como ya mencionamos, las posibilidades con la tecnología 3D son infinitas, por lo que los próximos años augura un buen camino para este segmento, el cual parece ha comenzado a tomar mucha más importancia. Te invitamos a ver el video de nuestra visita al centro de distribución de 3D Market y los modelos de impresoras 3D de Creality.