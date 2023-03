Nuevo sistema de carga de Infinix ¡260 W!

Hoy, la gente de Infinix, la compañía de smartphones ha lanzado una nueva tecnología de carga súper rápida llamada “Carga Relámpago Todo en Uno”. Con la carga de 260W, puedes recargar el 25% de tu smartphone en solo un minuto. ¡Increíble!

Carga todo en uno

Y si eso no fuera suficiente, ¡puedes cargar tu móvil del 1 al 100% en solo 7 minutos y medio! ¿Qué te parece eso? Y si no eres fan de los cables, no hay problema. La Carga Relámpago Inalámbrica Todo en Uno de 110W te permite cargar tu dispositivo al 100% en solo 16 minutos.

“Carga Relámpago Todo en Uno de 260W”. ¿Qué es eso? Bueno, mejora la carga rápida de tu móvil con avances en la arquitectura de carga, el diseño del cargador y el cable de carga.

La arquitectura de carga es súper inteligente y utiliza un diseño de circuito de 4 bombas que sabe exactamente cuánta potencia necesitas para cargar tu móvil.

El cargador también es impresionante. Utiliza una arquitectura de circuito innovadora que es más pequeña, más inteligente y segura. Y el cable de carga es un chip de identificación Emarker con una estructura de interfaz mejorada.

Este cable puede transportar una corriente de hasta 13A, lo que significa que la carga rápida extrema de alta potencia de 260W es posible.

Carga inalámbrica de 110W

Infinix también ha trabajado en una nueva tecnología de carga llamada Carga Relámpago Inalámbrica Todo en Uno de 110W, que carga el teléfono en sólo 16 minutos.

Para lograr esto, utilizan bobinas pequeñas y sensibles que tienen menos bobinas que los diseños tradicionales y bobinas más anchas en el mismo espacio.

Además, utilizan un cargador inalámbrico hecho a medida con un diseño de doble bobina para la carga vertical y horizontal, y un ventilador en la base para enfriar el teléfono.

Apostando por carga rápida pero segura

La carga rápida inalámbrica y por cable, carga inversa, carga bypass y carga multiprotocolo son algunas de las funciones que tendrás a tu disposición.

Infinix plantea una solución inteligente y segura, incluyendo más de 140 mecanismos de protección y más de 20 sensores de temperatura para garantizar que tu teléfono esté siempre a salvo, incluso en ambientes extremos.

Los equipos que verán esta tecnología será la próxima serie NOTE de Infinix te permitirá experimentar esta tecnología de Carga Relámpago Inalámbrica Todo en Uno. Así que prepárate para disfrutar de una carga rápida, segura y cómoda.