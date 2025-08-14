Noticias

Perplexity ofrece $34,500 MDD por comprar el navegador Chrome de Google

Google enfrenta presión para vender Chrome

hace 8 horas

La startup de inteligencia artificial Perplexity AI ha sorprendido al mercado con una oferta no solicitada de $34,500 millones de dólares para adquirir el navegador Chrome de Alphabet, la empresa matriz de Google.

Esta propuesta audaz busca aprovechar la base de más de tres mil millones de usuarios de Chrome para fortalecer su posición en la carrera por el dominio en búsqueda con inteligencia artificial, justo cuando Google enfrenta presiones regulatorias que podrían obligarla a desprenderse del navegador.

Contexto de la oferta de Perplexity AI

Perplexity, dirigida por Aravind Srinivas, no es ajena a movimientos audaces; anteriormente hizo una oferta similar para comprar TikTok en Estados Unidos con la intención de mitigar las preocupaciones regulatorias sobre la propiedad china de la plataforma.

Ahora apunta a Chrome con una propuesta en efectivo que supera el valor de mercado más reciente de la startup, valorada en alrededor de $18 mil millones, financiada en parte por grandes inversionistas como Nvidia y SoftBank.

Detalles financieros y promesas de Perplexity

La oferta, aunque considerada baja en comparación con estimaciones de mercado que valoran a Chrome en al menos $50 mil millones de dólares, incluye compromisos importantes.

Perplexity promete mantener el código base abierto de Chrome (Chromium), invertir $3 mil millones de dólares en dos años y mantener el motor de búsqueda predeterminado sin cambios, preservando así la elección de los usuarios.

El financiamiento total de la operación aún no ha sido revelado oficialmente, aunque fuentes indican que varios fondos están dispuestos a respaldar la compra.

Importancia estratégica de Chrome en la era de la IA

En un momento en que el uso de chatbots y motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial como ChatGPT y Perplexity gana terreno, los navegadores web recuperan su relevancia como principales puntos de entrada al tráfico de búsqueda y datos valiosos de los usuarios.

La adquisición de Chrome brindaría a Perplexity un peso considerable para rivalizar con gigantes y a su vez potenciar su propio navegador con IA, Comet.

Reacción y panorama legal

Google no ha respondido públicamente a la oferta. La compañía se prepara para apelar un fallo judicial reciente que la declaró un monopolio ilegal en la búsqueda en línea y contempla diversas estrategias legales para evitar la venta de Chrome.

La decisión del juez sobre las posibles medidas correctivas relacionadas con este caso antimonopolio se espera para este mes, y es probable que incluya opciones como la venta del navegador o alternativas menos drásticas.

Además de Perplexity, otras empresas como OpenAI, Yahoo y la firma de inversión Apollo Global Management han mostrado interés en la posible adquisición de Chrome.

Esta competencia subraya la creciente valorización estratégica de los navegadores en el ecosistema tecnológico, especialmente dentro del marco de las innovaciones en inteligencia artificial que redefinen el acceso y la interacción con la información en línea.

Fuente: Axios

