Próxima película de Blackberry

En el séptimo arte hemos visto otras producciones que hacen referencia a marcas o a personas del ámbito de la tecnología, en esta ocasión se está preparando una película sobre Blackberry.

De la tecnología a la pantalla grande

Hemos visto en el cine cómo se han retratado historias de diferentes personajes y marcas del medio de la tecnología, como bien lo hicieron con la película biográfica de Steve Jobs y del mismo modo con Mark Zuckerberg y la creación de Facebook, ahora, le toca a Blackberry.

Ya contábamos con algunas noticias y filtraciones al respecto desde al año pasado, sin embargo, en esta ocasión ya contamos con el tráiler de la película que probablemente se estrene el 12 de mayo en Estados Unidos y esperamos que algunas semanas después en el resto del mundo.

¿Recuerdas a Blackberry? Sí, ese celular que en su momento lo cambió todo en el mundo, muchos lo recordamos como un dispositivo dedicado al ámbito empresarial.

Blackberry; de más a menos

Estos dispositivos fueron un boom en el mercado y revolucionaron el modo en que nos comunicábamos, a pesar de no abandonar los dispositivos con teclados físicos, esto los mantuvo en el mercado durante muchos años

La casa IFC Films es la que está detrás del proyecto y ya sacaron un avance que muestra los problemas que tuvo el Blackberry, como su crecimiento a toda velocidad, la locura del teclado QWERTY que era nuevo para la gente, y cómo se quedaron cortos con la competencia del iPhone.

Por lo que dicen, la historia se va a basar en el libro “Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry“, que fue un éxito en 2015.

Es extraño tener esta película en este momento, ya que la empresa no existe más en el mercado de los smartphones, intentaron adaptarse con algunos equipos en el mundo de Android con más pena que gloria.