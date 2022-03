Si alguna vez has escuchado hablar del sistema SWIFT pero no sabes qué es y para qué sirve aquí en este artículo trataremos de resolverte todas las dudas que tengas. Este sistema se lanzó oficialmente en 1977, pero no es hasta ahora que se ha vuelto muy popular, sobre todo desde el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania.

SWIFT es un sistema de transferencias bancarias internacionales rápidas que funciona en cualquier parte del mundo. El Wall Street Journal menciona que es el Gmail de las transferencias bancarias, ya que si un país deja de usar SWIFT es como dejar a una empresa sin correo electrónico.

Lo interesante de este sistema es que los pagos se pueden realizar de un país a otro en cuestión de minutos, mientras que el 92% de los pagos se logran hacer en menos de 24 horas. Del mismo modo se puede decir que SWIFT es un sistema de pagos completamente seguro, por lo que si una persona desea enviar dólares desde Nueva York a Toronto el proceso será bastante sencillo, pero lento.

Es importante mencionar que cada transacción transfronteriza debe ser aprobada por el banco central del país en cuya moneda se encuentra. Debido a que el 88 por ciento de las transacciones globales se realizan en dólares estadounidenses, la Reserva Federal tiene una gran participación en la liquidación del comercio global.

SWIFT se utiliza para comunicar transferencias de dinero entre dos bancos. Cuando dos bancos tienen una relación la transferencia se realiza tan pronto como se ha recibido el mensaje swift. El dinero de la cuenta personal de uno se transfiere a la cuenta de la otra persona a través de las cuentas comerciales de los bancos, donde estos cobran una comisión.

Si los dos bancos no tienen una relación, un banco intermediario facilitará el proceso. Por eso, se le cobrará una tarifa adicional. Si hay dos monedas involucradas en la transferencia, uno de los bancos hará el cambio de moneda.

Para que quede todo claro y sea entendible, SWIFT es un sistema de mensajería global que se ejecuta en una red de instituciones financieras. Es una cooperativa propiedad de los miembros utilizada por miles de bancos en todo el mundo para comunicar información sobre transacciones financieras de manera segura y estandarizada.

A partir de 2018, la mitad de todos los pagos transfronterizos de alto valor se realizaron a través de SWIFT, que cubre 212 países diferentes.

La red SWIFT en realidad no transfiere el dinero, sino que comunica órdenes de transacción entre instituciones utilizando códigos SWIFT. Gracias a SWIFT, se han estandarizado los formatos IBAN (International Bank Account Number) y BIC (Bank Identifier Code) que se utilizan para la transferencia de fondos reales.

Dado que SWIFT en realidad no envía dinero, requiere diferentes intervenciones, lo que hace que todo el proceso sea lento. También agrega costos a las transferencias.

SWIFT es una cooperativa, lo que significa que no está controlada por ningún país. Está gobernado por una junta directiva de 25 personas y supervisado por los bancos centrales del G-10 del país (Banco de Canadá, Deutsche Bundesbank, Banco Central Europeo, Banco de Francia, Banca d’Italia, Banco de Japón, De Nederlandsche Bank, Sveriges Riksbank, Banco Nacional Suizo, Banco de Inglaterra, Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos), el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Bélgica.