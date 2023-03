Qué es y por qué deberías usar una VPN

Conoce todas las virtudes de utilizar estas herramientas

Seguramente que en más de una ocasión te has topado con el término de “VPN”, ya sea a través de diferentes páginas web y/o en vídeos de YouTube. Pero muchas veces no se termina de explicar el funcionamiento y los beneficios de utilizar este tipo de servicios y, por lo tanto, puede que no tengas muy claro si deberías contratar una VPN o como configurar en tu router la VPN.

¿Qué es una VPN?

Una VPN es una red privada virtual (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés) que te permite conectarte a Internet de forma segura y cifrada desde tu dispositivo a una red. Así como también te ayuda a proteger tu privacidad mientras navegas por internet y te permite acceder a contenidos que pueden estar bloqueados o restringidos en tu ubicación.

A grandes rasgos, podríamos decir que una VPN es un intermediario entre tu dispositivo y la conexión a internet. De forma que se agrega una capa de seguridad para reducir las posibilidades de cualquier tipo de robo de información, sobre todo si te conectas a una red de internet abierta (como lo podría ser el Wifi de un restaurante o una cafetería).

¿Dónde se puede usar una VPN?

Debido a la flexibilidad que nos ofrece una VPN, estas pueden ser instaladas en prácticamente cualquier dispositivo inteligente, como lo es un teléfono, una tablet o una televisión. Y, de hecho, también puedes instalar fácilmente una VPN directamente en el propio router.

Esto último es algo que no se menciona como debería, pero que te permitirá ahorrar algo de tiempo y almacenamiento. Al instalar una VPN directamente en tu router, todos los dispositivos conectados navegarán instantáneamente a través de la VPN, por lo que no tendrás la necesidad de instalar la aplicación en todos y cada uno de ellos.

¿Cómo funciona una VPN?

Una VPN funciona creando un túnel cifrado entre tu dispositivo e Internet, de forma que, cuando te conectas a una VPN, tu dirección IP se oculta y se cambia por una dirección IP que es otorgada por el servidor de la VPN. Esto hace que tu actividad en línea sea más difícil de rastrear por terceros y que puedas “cambiar tu ubicación” a la hora de navegar por los diferentes sitios web.

¿Por qué deberías usar una VPN?

Si bien el uso de una VPN no es algo obligatorio en la mayoría de los casos, sí que resulta útil en determinadas situaciones y para ciertos públicos. Las VPN se utilizan mayormente en las siguientes situaciones:

Aumentar la privacidad: Como ya se mencionó anteriormente, una VPN agrega una capa de seguridad en nuestras conexiones a internet. Ya sea que tengas la necesidad de conectarte a una red pública para subir un archivo importante o que tengas que acceder al servidor privado de tu empresa, pero te encuentres en otro país, por ejemplo. Una VPN te permitirá tener una conexión segura y que disminuirá de manera significativa las posibilidades de robo de información. Entretenimiento: Al permitir el cambio de la dirección IP, las VPN son muy utilizadas para “desbloquear” el catálogo de diferentes servicios de streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime, entre otros. Así que de una manera muy sencilla podrías cambiar tu ubicación a Estados Unidos para tener una mayor cantidad de películas y series disponibles.

Existen una infinidad de servicios disponibles a la hora de contratar una VPN, que ofrecen diferentes funciones y que están presentes en diferentes rangos de precios. Sin embargo, los servicios más populares a día de hoy son:

SurfsharkVPN Nord VPN Express VPN

Cada uno de estos servicios tienen sus ventajas y desventajas; unas ofrecen mejores velocidades, otras ofrecen mejor privacidad y otras se enfocan en el factor del entretenimiento, pero estas tres VPN son las que mejor han conseguido posicionarse en el mercado.

En el caso de Pasión Móvil, ya hemos probado y analizado la VPN de Surfshark, por lo que si quieres conocer más acerca de ella, te dejamos un vídeo con más información al respecto.