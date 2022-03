A través de un comunicado oficial Samsung ha anunciado que a finales de esta semana celebrarán un evento cien por ciento online donde transmitirá un “Awesome” evento dedicado para la serie Galaxy A. Esto indica que veremos a los nuevos integrantes de la familia.

Por el momento no se sabe que va a presentar la compañía coreana, pero es bastante evidente que finalmente conoceremos a los Galaxy A73 y Galaxy A53, equipos de gama media que serán los sucesores naturales de los modelos Galaxy A72 y Galaxy A52, por lo que llegarán con actualizaciones muy importantes en sus características.

