Sony Interactive Entertainment (SIE) ha lanzaso su consola de última generación, la PlayStation5 (PS5), en siete mercados clave: Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El lanzamiento global de la consola PS5 continua el 19 de noviembre, con lanzamientos en el resto del mundo, lo que incluye Europa, Oriente Medio, Sudamérica, Asia y Sudáfrica.

SIE da la bienvenida a la nueva generación de juegos iluminando edificios icónicos y sitios populares en 25 territorios en todo el mundo; se proyectarán imágenes de las formas geométricas de PlayStation, la consola PS5, el control inalámbrico DualSense y otras imágenes de la marca PlayStation. Las ciudades como Tokio, Nueva York, Auckland, Toronto, Seúl y la Ciudad de México ya están iluminadas y vendrán más ciudades la próxima semana.

El PS5 edición digital estará disponible a un precio minorista recomendado (RRP) de $399,99 USD y la PS5 con una unidad de disco Ultra HD Blu-ray estará disponible a un RRP de $499.99 USD. A excepción de la unidad de disco Ultra HD Blu-ray, ambos modelos de PS5 ofrecen las mismas especificaciones, por lo que los jugadores disfrutarán de las mismas experiencias transformadoras de juego, sin importar cuál PS5 elijan.

La amplitud de la biblioteca de juegos del PlayStation 5 representa lo mejor en la historia de la consola PlayStation, liderada por títulos de lanzamiento de SIE Worldwide Studios, los que incluyen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Sackboy: La Gran Aventura, y Astro’s Playroom. Los dueños de un PS5 pueden disfrutar muchos juegos nuevos esta Navidad, incluidos juegos altamente esperados de los socios editores de SIE como Call of Duty®: Black Ops Cold War (Activision), Fortnite (Epic Games), FIFA 21 (EA), NBA 2K21 (2K), Godfall (Gearbox Publishing), Watch Dogs®: Legion, Assassin’s Creed® Valhalla (Ubisoft) y muchos más. Mientras tanto, nuevos títulos de desarrolladores independientes, como Bugsnax (Young Horses) y The Pathless (Giant Squid/Annapurna Interactive) demuestran lo amplio y diverso del contenido que viene al PS5.

Después de Navidad, los dueños de un PS5 pueden esperar a recibir más juegos. Las próximas exclusivas de estudios globales incluyen Ratchet and Clank: Rift Apart, Returnal, Destruction AllStars, Horizon Forbidden West, Gran Turismo™ 7 y un nuevo juego de God of War. Entre los juegos adicionales que inicialmente se lanzan en el PS5, se incluyen DEATHLOOP™ de Arkane Studios/Bethesda Softworks, Ghostwire™: Tokyo de Tango Gameworks/Bethesda Softworks, Project Athia (título en progreso) de Luminous Productions/Square Enix, y Final Fantasy® XVI de Square Enix. Resident Evil™ Village de Capcom y Hogwarts Legacy de Warner Bros. Los juegos que cierran la línea de los títulos más esperados de PS5.

Durante el lanzamiento este noviembre, los miembros de PlayStation Plus pueden disfrutar de una línea selecta de 20 juegos de PlayStation4 que definieron la generación con la PlayStation Plus Collection, disponible para descargar y jugar en PlayStation 5. La PlayStation Plus Collection presenta juegos aclamados que incluyen Batman: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty®: Black Ops III – Zombies Chronicle Edition, Fallout® 4, God of War, Monster Hunter: World™, Final Fantasy®XV, Resident Evil®7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End y más.

Inspirada por una comunidad global de creadores, el PS5 llevará a los jugadores a mundos de juego con una velocidad, fidelidad visual e inmersión sensorial sin precedentes. Los jugadores podrán disfrutar de tiempos de carga casi instantáneos gracias a la unidad de estado sólido (SSD) de velocidad ultra rápida del PS5, además de impresionantes gráficos en 4K y juegos fluidos en hasta 120 cuadros por segundo. Gracias a la respuesta háptica mejorada y los gatillos adaptables del control inalámbrico DualSense y los entornos sonoros inmersivos creados por Tempest 3D AudioTech, el PlayStation 5 intensifica las sensaciones de los jugadores, haciendo que sientan que están dentro del mundo de su juego.

Además de experiencias de juego transformadoras, el PlayStation 5 ofrece muchas experiencias de entretenimiento con una línea seleccionada de algunos de los servicios de streaming más populares disponibles desde el lanzamiento, lo que incluye Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix, Peacock, Spotify, Twitch, YouTube y más. Habrá un espacio dedicado exclusivamente al entretenimiento multimedia en el PlayStation 5, lo que hará que cambiar entre juegos y películas o programas de televisión sea rápido y sencillo.

Más información en PlayStation