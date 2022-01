La próxima generación de televisores y evolución natural de los paneles OLED es una realidad, la tecnología QD-OLED ha llegado al CES 2022 de la mano de Sony. La empresa japonesa ha presentado oficialmente el primer televisor de puntos cuánticos, una pieza tecnológica que estará en los anaqueles del mundo este mismo año, pero a un precio impagable.

El nuevo televisor insignia Bravia XR A95K es el modelo que hace uso del panel QD-OLED, que no es más que un diodo emisor de luz orgánico de punto cuántico fabricado por Samsung Display. Este Smart TV viene en tamaños de 65 y 55 pulgadas, ambos con resolución 4K.

Esta tecnología llega para colocarse entre el OLED estándar y las pantallas Micro LED, donde el QD-OLED está diseñado para combinar las mejores características del OLED con los beneficios de los paneles LED de puntos cuánticos, por lo que el resultado serán imágenes con brillo mejorado y colores más vivos.

Sony afirma que sus nuevos paneles emiten luz azul a través de puntos cuánticos para convertir parte de ese azul en rojo y verde sin necesidad del filtro de color. Esto conduce a una mayor eficiencia energética de luz, ya que no está perdiendo luz en los filtros de color, por lo que debería ofrecer mayor brillo en comparación con los OLED de la generación anterior.

El nuevo Sony BRAVIA A95K incluye un soporte que permite colocar el televisor en posición frontal ocultando el soporte. Este modelo tiene cuatro puertos HDMI 2.1, los cuales ofrecerán una salida de resolución 4K a 120Hz, especial para las consolas de videojuegos.

Como sistema operativo Google Tv corre por las entrañas e incluye las funciones XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Max y Acoustic Surface Audio Plus. Sony no ha revelado precios y tampoco fecha de disponibilidad, pero estamos seguros de que estos televisores de puntos cuánticos no serán nada baratos, por lo que serán prácticamente impagables para la mayoría de los aficionados de la tecnología como nosotros.