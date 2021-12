Si estas buscando un nuevo altavoz o bocina portátil para disfrutar de tu música favorita pero no has encontrado el dispositivo ideal, quizás te interese regresar a lo retro y echar un vistazo a lo nuevo que ha lanzado Sony, se trata de un tocadiscos, pero no es cualquiera, ya que incluye funciones de última generación integradas en un diseño ochentero muy bonito.

El Sony PSLX310BT es un tocadiscos de fácil emparejamiento, que puede reproducir toda la colección de discos desde cualquier dispositivo que elijas. En general, este dispositivo se trata de una interesante mezcla de lo retro y lo último en tecnología.

Su diseño es minimalista, elegante y sólido. Cuenta con un mecanismo de transmisión por correa y un plato de aluminio que reduce las vibraciones, así como la clásica cubierta de polvo gruesa que ofrece una reproducción con menos distorsión y un robusto brazo de tono de aluminio que aumenta la trazabilidad para un sonido claro con graves potentes.

Para sincronizarlo con otro dispositivo simplemente se debe oprimir el botón Bluetooth para conectar uno o dos altavoces, o también puedes conectarlo a tus audífonos inalámbricos favoritos. Para hacer más amena la experiencia, Sony ha incluido cableas RCA para conectarse a una configuración estéreo y disfrutar de la calidad del sonido de vinilo.

Otras características que incluye el tocadiscos es un puerto USB que permite transferir un registro a un portátil, ya sea MacBook o cualquier otra computadora de escritorio como MP3. El nuevo tocadiscos Bluetooth Sony PSLX310BT ya está a la venta por 229.25 dólares.