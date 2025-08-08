SWL Miner presenta su servicio de minería de ETH en la nube

SWL Miner, una plataforma líder y conforme de minería en la nube, anunció hoy el lanzamiento oficial de su servicio de minería en la nube de ETH, ofreciendo a los usuarios globales una solución para ganar ingresos diarios en ETH sin requerir conocimientos técnicos.

Este movimiento coincide con el lanzamiento de la “Iniciativa Cripto” de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el anuncio de la Casa Blanca de políticas federales de apoyo a los activos digitales, colocando al ecosistema de Ethereum en el centro de dicho apoyo.

Los datos del mercado muestran que, a pesar de la volatilidad limitada en el corto plazo, ETH ha aumentado más del 43 % en los últimos 30 días. A medida que los beneficios de las políticas se liberan gradualmente y los inversionistas institucionales continúan aumentando sus tenencias, el valor a largo plazo de ETH se está volviendo cada vez más prominente.

“Creemos que ETH será una infraestructura crítica para la futura economía digital, y que los inversionistas comunes deben tener las mismas oportunidades de participar y obtener ganancias”.

— Max Li, Jefe de Estrategia de SWL Miner.

Cualquiera puede participar en la minería de ETH sin una máquina de minería o habilidades técnicas.

SWL Miner proporciona un servicio de minería en la nube totalmente automatizado. Los usuarios simplemente registran una cuenta y depositan ETH, luego seleccionan el contrato de minería en la nube apropiado. El sistema asigna automáticamente la potencia de cómputo y distribuye las ganancias de ETH diariamente. Este servicio es ideal para los usuarios que desean un ingreso pasivo estable pero carecen del hardware o las habilidades técnicas.

Implementación global: Más de 3,6 millones de usuarios

Desde su establecimiento en 2017, SWL Miner se ha expandido a los principales mercados, incluidos Norteamérica, Europa y el sudeste asiático, apoyando servicios de minería en la nube para criptomonedas importantes como BTC, ETH, LTC y DOGE. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 3,6 millones de usuarios registrados, y su infraestructura ha pasado múltiples auditorías y certificaciones de terceros, lo que garantiza seguridad operativa y transparencia.

Los centros de datos de la plataforma funcionan con energía verde, incluyendo energía solar y eólica, y promueven activamente el concepto de minería sostenible de activos digitales a nivel mundial.

A partir de hoy, los usuarios pueden registrar una cuenta en el sitio web de BAY Miner en https://swlminer.com para recibir un bono de registro de $15. Compre contratos diarios por valor de $15 y gane $0,60. La plataforma tiene una interfaz simple, admite múltiples idiomas y está totalmente automatizada, lo que permite que cada usuario obtenga rápidamente ingresos pasivos en ETH.

(Por favor, consulta la página web para más contratos)

Acerca de SWL Miner

SWL Miner es un proveedor global líder de servicios de minería en la nube conformes, dedicado a brindar a los usuarios soluciones seguras, de bajo umbral de entrada y sostenibles para obtener ingresos de activos digitales. Con sede en el Reino Unido, la plataforma opera múltiples centros de datos, cuenta con un sólido equipo técnico y calificaciones de conformidad internacional, y atiende a más de 3,6 millones de usuarios en todo el mundo. Admite funciones clave como minería en la nube multicriptomoneda, modelos de interés compuesto y distribución inteligente de beneficios.

Contacto de prensa:

Equipo de Relaciones Públicas de SWL Miner

Correo electrónico: info@swlminer.com

Sitio web oficial: https://swlminer.com