Empresas tecnológicas reaccionan ante el nuevo pago de la visa H-1B

La administración del presidente Donald Trump anunció una tarifa única de $100,000 dólares para los visados H-1B (que permite a las empresas contratar a trabajadores extranjeros), lo que ha generado una reacción inmediata en grandes empresas estadounidenses.

Compañías como Amazon, Google y Microsoft, a través de comunicados filtrados, han solicitado a sus empleados en el extranjero adelantar su regreso a Estados Unidos, mientras el gobierno aclara detalles sobre el nuevo cobro.

El cambio en la política de la Visa H-1B

Este nuevo pago de $100,000 dólares se aplicarán como un cargo único asociado a la petición del visado H-1B, no siendo un pago anual o recurrente.

La medida implica que, a partir del pasado 21 de septiembre, las personas que busquen ingresar a Estados Unidos con esta visa deberán haber cumplido con este pago adicional para poder hacerlo.

Reacción de las empresas tecnológicas

Las filtraciones de memos internos de empresas como Amazon, Google y Microsoft revelan la preocupación por el impacto inmediato de esta medida en la movilidad de sus empleados.

Estas compañías buscaban que sus trabajadores que se encuentren actualmente fuera de Estados Unidos a regresaran antes del 21 de septiembre para evitar problemas en la entrada por la imposición del pago.

Amazon recomendó a sus empleados con estatus H-1B o dependientes H-4 permanecer en Estados Unidos si ya están en el país y, si están fuera, regresar lo antes posible.

Google enfatizó en evitar cualquier viaje internacional para quienes estén dentro de Estados Unidos con visa H-1B o aquellos que necesitan activarla, alertando sobre posibles demoras o denegaciones de entrada.

Microsoft destacó que esta restricción solo afecta el estatus H-1B y no a otras categorías de visa y ofreció acompañamiento para empleados fuera del país.

Aclaraciones desde la Casa Blanca

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, salió a aclarar la situación puntualizando que este pago no es una cuota anual y que los actuales portadores de visas H-1B fuera de Estados Unidos no serán obligados a pagar la suma para poder reingresar al país.

Asimismo, confirmó que quienes ya tienen la visa podrán salir y volver a entrar sin costo adicional, disolviendo algunas de las dudas más urgentes que habían creado alarma en la comunidad migrante y empresarial.

Impacto y perspectivas para trabajadores y empresas

Este anuncio ha generado inquietud entre trabajadores extranjeros bajo el programa H-1B, especialmente en el sector tecnológico.

Las empresas deben ahora navegar un escenario de incertidumbre y ajustar sus planes de movilidad internacional, mientras esperan nuevas disposiciones y detalles que el gobierno federal pueda emitir posteriormente.

El seguimiento a esta situación será crucial, pues abre un debate sobre la política migratoria americana y el costo que las empresas y empleados deberán asumir para cumplir con los nuevos requisitos de entrada.

Fuente: NYTimes