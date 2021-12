Tesla y Elon Musk nos han sorprendido, una vez más, anunciando en total silencio y sin tanto alboroto un ATV eléctrico llamado Cyberquad, que no es más que una cuatrimoto para niños, como conocemos comúnmente a este medio de transporte en México.

El Cyberquad no es desconocido para muchos de nosotros que nos gustan los productos de esta marca de Musk, ya que la pudimos ver por primera vez en el evento de presentación de la Cybertruck, donde dicha moto hace su aparición en la cajuela de la camioneta de Tesla, solo que esta versión era la completa, la de solo para personas “adultas”.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk

— Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021