ThinkPhone ya disponible en México

Motorola quiere hacerse más fuerte en el segmento B2B y satisfacer cada vez más las necesidades de las empresas. Por eso, han creado un área llamada Motorola for Business en América Latina.

Motorola y ThinkPad

Siguiendo esta estrategia, la marca ha lanzado en México el nuevo Lenovo ThinkPhone by Motorola.

Está diseñado para brindar a las empresas una experiencia móvil con la misma fiabilidad y calidad de confianza presentes en todos los dispositivos de marca Lenovo Think combinado con la constante innovación móvil de Motorola.

El ThinkPhone tiene especificaciones potentes y robustas, cuenta con el estándar militar de EE. UU. para la resistencia de los teléfonos, certificación IP68, construcción con fibras de aramida y aluminio aeronáutico, además de Gorilla Glass Victus.

Puede soportar golpes y caídas desde hasta 1,25 metros de altura y también está diseñado para resistir la inmersión en polvo y agua con una profundidad de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos.

Seguridad por fuera y por dentro

Tiene ThinkShield, una plataforma de seguridad superior que incluye políticas de seguridad fundamentales, hardware especializado, software y procesos para garantizar la seguridad de todo el dispositivo.

Y para mayor seguridad, también viene con Moto Secure, una aplicación que es un hub para todo lo relacionado con la seguridad y la privacidad.

Si tienes datos confidenciales, Moto KeySafe es perfecto para ti. Es un procesador independiente que se ejecuta en Android y agrega una capa adicional de seguridad para que puedas mantener con mayor protección esos datos importantes.

Cuenta con una gran pantalla FHD+ de 6,6″, en cuanto a la batería tampoco tendrás batería ya que el equipo ofrece una autonomía de hasta 36 horas y cuenta con una carga rápida TurboPower de 68 W.

Con el poder de Snapdragon

Este teléfono cuenta con la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1, para que todo se abra al instante e incluso los flujos de trabajo más pesados funcionen sin problemas. También está equipado con tecnología 5G y compatibilidad Wi-Fi 6E para las velocidades de Internet más rápidas disponibles en la actualidad.

Éste es el mejor compañero para tu ThinkPad

Con la tecnología Ready For, puedes obtener conectividad Think 2 Think y disfrutar de experiencias integradas entre Lenovo ThinkPhone by Motorola y ThinkPad. Esto incluye cosas como:

Conexión instantánea: El teléfono y la PC se conectan automáticamente a través de WiFi.

Portapapeles unificado : Permite transferir sin problemas texto copiado o fotos recientes, documentos escaneados y videos entre dispositivos pegándose en cualquier aplicación del dispositivo de destino.

: Permite transferir sin problemas texto copiado o fotos recientes, documentos escaneados y videos entre dispositivos pegándose en cualquier aplicación del dispositivo de destino. Notificaciones unificadas : Las notificaciones del teléfono aparecen instantáneamente en el Centro de Actividades de Windows. Al hacer clic en una notificación, se inicia automáticamente la aplicación del teléfono correspondiente en la pantalla de la PC.

: Las notificaciones del teléfono aparecen instantáneamente en el Centro de Actividades de Windows. Al hacer clic en una notificación, se inicia automáticamente la aplicación del teléfono correspondiente en la pantalla de la PC. Selección de archivos : Es posible arrastrar y soltar fácilmente archivos entre Lenovo ThinkPhone by Motorola y PC.

: Es posible arrastrar y soltar fácilmente archivos entre Lenovo ThinkPhone by Motorola y PC. Streaming de aplicaciones : Permite abrir cualquier aplicación de Android directamente en una PC.

: Permite abrir cualquier aplicación de Android directamente en una PC. Cámara web avanzada : Aprovecha las potentes cámaras Lenovo ThinkPhone by Motorola y las capacidades de IA, usándolas como cámara web para las videollamadas.

: Aprovecha las potentes cámaras Lenovo ThinkPhone by Motorola y las capacidades de IA, usándolas como cámara web para las videollamadas. Hotspot instantáneo: Conéctate a Internet con un solo click

Precio y disponibilidad en México

El dispositivo ya se encuentra disponible en México y te contamos los detalles sobre su precio y disponibilidad.

Lo puedes encontrar en color negro por $19,999.00 a partir del 16 de marzo en una preventa especial a través de la tienda en línea de Lenovo.

Si deseas un descuento especial para adquirir este equipo puedes ocupar el cupón THKPHNMX, puedes obtener un 10% de descuento sobre el precio publicado. ¡Pero corre porque el descuento solo es válido hasta el 22 de marzo, que es cuando inicia la venta general!