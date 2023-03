Tim Cook quiere persentar gafas VR este año

Parece ser que Tim Cook está decidido a presentar las gafas de realidad aumentada este mismo año, por lo que está presionando al departamento de diseño para apresurar su salida.

Tim Cook vs departamento de diseño

Como es bien sabido, Apple se encuentra trabajando en unas gafas de realidad virtual, desde el año pasado comenzamos a ver filtraciones más concretas respecto a este proyecto, pero parece que las cosas se están complicando ya que aún no se encuentran listas y Tim Cook estaría presionando para presentarlas este año.

Desde el 2016 llevan discutiendo si sacar o no sacar este dispositivo, y no se ponen de acuerdo. Los del equipo de operaciones querían lanzar una versión que solo funcionara en realidad virtual y que funcionara para ver videos únicamente, pero los del departamento de diseño decían que no estaban listos todavía.

Querían hacer un producto que fuera más ligero y menos aparatoso. Después de que el legendario Jony Ive dejara Apple en el 2019, reorganizaron el departamento de diseño y ahora lo lleva Jeff Williams, el jefe de operaciones.

Apple metiéndose el pie solo…

Al parecer, Williams no tiene como virtud la paciencia. Parece que ahora Tim Cook se ha puesto de parte de Williams y quieren sacar el visor de realidad virtual, aunque su propio departamento de diseño les haya dicho que no está listo.

La gente de Financial Times ha dicho que la decisión de lanzarlas ha sido complicada, pero el CEO, Tim Cook, y el jefe de operaciones, Jeff Williams, han decidido que salgan a la venta en los próximos meses.

Al principio había dudas porque los diseñadores pensaban que el dispositivo no estaba listo para ser lanzado al mercado. Ellos querían esperar a tener un producto más liviano como unas gafas para esquiar.

Al final, parece que se impuso la opinión de Jeff Williams. Hubo una discusión entre dos equipos, pero al final el jefe Cook se puso de parte de Williams y le exigió al equipo de diseño que se apresuraran, aunque el producto tuviese ciertas limitaciones.

Un ex ingeniero del producto ha dicho que en Apple había una “enorme presión” para sacarlo ya.

Antes, cuando estaba Steve Jobs al mando, los diseñadores eran los que mandaban en Apple. Pero ahora que lo lleva Cook, el departamento de operaciones ha ganado terreno y tienen la última palabra.

Algo que tiene preocupado al público es que, de acuerdo con estas mismas filtraciones, se ha especulado sobre un precio de salida de $3,000 dólares, aunque de acuerdo a las estimaciones de Financial Times, esperan que Apple venda al menos 1 millón de unidades en su primer año.