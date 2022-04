Uber acaba de hacer oficial el lanzamiento de su nuevo servicio Uber Moto en México, se trata de una alternativa que se jacta de ser más barata y rápida, pues llegarás más rápido a tu destino de manera segura.

A partir de hoy este servicio ya está disponible para todos los usuarios que cuentan con una cuenta de Uber, se trata de la opción más accesible de transporte para pasajeros y una interesante alternativa para socios conductores que quieran generar ganancias con sus motocicletas.

Al igual que con Uber tradicional, en Uber Moto se aceptan diferentes tipos de pago, y se ofrecen viajes con todas las facilidades de la aplicación, pero ahora a un precio más bajo. Una característica importante es que los usuarios podrán conocer el precio aproximado del viaje antes de solicitar Uber Moto, por lo que no habrá sorpresas con la tarifa final.

Es importante mencionar que las personas que hagan uso de este servicio podrán pagar su viaje con tarjeta de crédito, débito, así como con Uber Cash y, por supuesto, con efectivo. La empresa ofrece todas las funciones de seguridad, como el botón directo a línea de emergencias, posibilidad de compartir tu ruta con tus contactos, cobertura de seguro en todos los viajes y es imprescindible hacer uso del casco, ya que si el conductor no cuenta con el no podrás hacer el viaje.

No obstante, Uber Moto recomienda usar tu propio casco, algo que será muy incómodo para muchos, ya que no nos imaginamos andar cargando el caso a todos lados, por lo que este podría ser un punto negativo. Pero no te preocupes, ya que el conductor traerá cascos para los pasajeros.

Con el fin de cumplir con las prácticas de higiene el servicio de Uber en moto requiere que el pasajero y el conductor porten cubrebocas antes y durante el viaje, así como uso de gel antibacterial y red para el cabello.

Uber Moto ya está disponible en México, y para celebrarlo la empresa está ofreciendo un cupón con descuento de hasta 25 pesos en el primer viaje, tan solo hay que ingresar el código MXMOTO dentro de la aplicación móvil.