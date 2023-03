Unihertz Luna ¿A quién te recuerda? #MWC23

En el Mobile World Congress de Barcelona 2023, el Unihertz Luna fue uno de los dispositivos más curiosos que se presentaron.

Nos recuerda a otro smartphone…

Es un teléfono que destaca en plena oscuridad con los leds instalados en la parte trasera, algo así como el Nothing Phone, pero más barato…

La compañía china Unihertz ha sacado varios modelos buenísimos como el TickTock, el Titan Smith y el Jelly. Luna está diseñado para la gente joven y los gamers, con luces RGB en la parte trasera para que llames la atención.

¡Su eslogan es “Abraza la luz en tu vida”!

Un Nothing Phone económico

El Unihertz Luna de algún modo recibió publicidad cuando Carl Pei, el fundador de Nothing Phone, tuiteó desde el MWC23 comparando los dos teléfonos.

Del mismo modo, en una entrevista, Carl Pei confirmó que no denunciarán a la empresa Unihertz por el enorme parecido que tiene este equipo y el Nothing Phone. Además, brindó detalles sobre el próximo móvil de Nothing que incorporará un procesador Snapdragon Series 8.

Características del UniHertz Luna

Pero aparte de las luces RGB, el Unihertz Luna tiene algunas características interesantes.

Este teléfono tiene una pantalla de 6.81 pulgadas y usa el chip MediaTek Helio G99, con dos núcleos de CPU Cortex-A76, seis núcleos Cortex-A55 y gráficos Mali-G57 MC2.

Tiene 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento interno y una cámara con triple sensor, con una cámara principal de 108 MP, una visión nocturna de 20 MP y una macro de 2 MP. También tiene una cámara frontal para selfies de 32 megapíxeles.

Además, el Unihertz Luna tiene una batería grande de 5000 mAh con carga rápida de 18 W.

Tiene un sensor de huellas dactilares, desbloqueo facial, entrada de audio de 3.5 mm, NFC y soporte para doble tarjeta nano SIM.

Es muy probable que este dispositivo salga a la venta por menos de $300 dólares, lo que sin duda lo posiciona muy por debajo del precio del Nothing Phone, su competencia directa hablando de diseño.